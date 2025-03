Фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен умер в возрасте 75 лет

Фото: Dennis Van Tine/ТАСС

Музыкант до сих пор оставался последним живым участником легендарного коллектива.

Американский певец, автор песен и актер, наиболее известный как солист легендарной группы New York Dolls Дэвид Йохансен умер 28 февраля на 76-м году. Он был последним живым участником знаменитого коллектива. Об этом сообщается в объемном материале издания Variety со ссылкой на дочь артиста Лию Хеннесси.

Музыкант скончался в своем доме в Нью-Йорке. Согласно заявлению семьи, последние десять лет были тяжелыми для Йохансена из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Он мирно скончался дома, держа за руки свою жену Мару Хеннесси и дочь Лию, в лучах солнечного света, в окружении музыки и цветов», — сказано в публикации.

Йохансен страдал от рака четвертой стадии в течение нескольких лет. У него была обнаружена опухоль мозга в 2020 году, из-за которой пришлось отменить все концерты. Кроме того, в ноябре прошлого года певец упал и сломал позвоночник, что окончательно приковало его к постели, а близкие занялись сбором средств через фонд Sweet Relief Foundation.

В прессе семья Йохансена благодарила поклонников за поддержку, оказанную ему после публичного заявления о болезнях. Родственники также анонсировали несколько мероприятий, посвященных жизни и творчеству Дэвида. Даже когда его здоровье артиста ухудшилось, он оставался в центре внимания благодаря документальному фильму Showtime, снятому совместно Мартином Скорсезе и Дэвидом Тедески. Лента была основана на съемках последних концертов Йохансена в нью-йоркском Cafe Carlyle накануне пандемии.

Музыкант родился в Стейтен-Айленде, южном районе Нью-Йорка, 9 января 1950 года. Он начал петь в местной группе Vagabond Missionaries в 1960-х. К молодой команде New York Dolls присоединился в 1971 году, их первое выступление состоялось на рождественском концерте в приюте для бездомных, а дебютный альбом под тем же названием New York Dolls был выпущен в 1973-м. Критики высоко оценили творчество, но продавалось оно плохо. Кроме того, группа славилась наркозависимостью некоторых участников и неоднозначными выходками на шоу.

Сольная карьера Дэвида Йохансена после распада Dolls

После выпуска второго альбома Too Much Too Soon в 1974-м коллектив продержался еще два года и распался. Йохансен продолжил выступать и выпускать альбомы как сольный артист, в его программы входили и песни New York Dolls. В частности, он разогревал The Who во время тура в 1982 году. В конце 1980-х музыкант предстал в образе лаунж-певца Бастера Пойндекстера, входил в команду знаменитого шоу Saturday Night Live.

Исполнитель также активно работал в кино, на телевидении и радио, сыграл более 50 ролей в фильмах и сериалах вплоть до 2021 года, а также на долгие годы стал ведущим передачи David Johansen's Mansion of Fun на радио SiriusXM. New York Dolls воссоединились в 2004 году благодаря неуемной энергии фанатов. К Йохансену и его старому коллеге Сильвену присоединился Артур Кейн, который вскоре умер. Оставшиеся двое затем выпустили еще три альбома и провели несколько туров в начале 2010-х. Dolls официально не объявили о втором распаде, но группа затихла после тура 2011 года после выступления на разогреве у Motley Crue и Poison — по иронии судьбы, групп, чьи пышные прически были созданы под влиянием андрогинного образа Dolls.

Со смертью Йохансена не осталось ни одного выжившего участника оригинального состава группы. Сильвен умер в январе 2021 года. Первый барабанщик Билли Мурсия скончался в 1972-м, еще до начала звездной карьеры коллектива, его преемника Джерри Нолана не стало в 1992-м году. Гитарист Джонни Тандерс ушел из жизни в 1991 году, а Кейн — вскоре после воссоединения в 2004-м.

