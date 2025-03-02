Обман «высшего» сорта: у 14 российских производителей нашли фальсификат молочной продукции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

В них обнаружили трансглютаминазу, стерины и растительные жиры.

Молочная продукция сразу 14 российских производителей из разных регионов оказалась фальсифицированной. Общественный совет при Роспотребнадзоре обратился в Генпрокуратуру с требованием изъять продукцию из оборота, и Генпрокуратура начала проверку. От выявленных нарушений умереть нельзя. Выявили трансглютаминазу, она ухудшает пищеварение, влияет на ДНК и может вызывать опухоли, но по мере накопления в организме.

Выявили стерины — тоже меняют состав крови, сужают сосуды, формируют бляшки. Но не сразу. Однако на обмане поймали производителей, которые, по данным «Известий», с 2022 года по январь 2025-го уже получили от Роспотребнадзора и Россельхознадзора почти 500 предостережений.

Второй момент — с осени прошлого года у нас введена обязательная маркировка молочной продукции через систему «Честный знак». Но как можно получить такую маркировку компаниям с многочисленными нарушениями на заведомый фальсификат и допустить его до полок магазина? Корреспондент «Известий» Максим Облендер узнал нехитрую технологию.

Пачки масла на полках магазинов как на подбор, этикетки усыпаны наградами, надписями «Высший сорт», ГОСТ, жирность 82,5%.

Этот товар буквально напичкан дешевым растительным жиром, фитостеринами, повышающими риск кардиозаболеваний. А в этом якобы масле — бензойная кислота, сильнейший канцероген, вызывающий аллергию, сорбиновая кислота, разрушающая в организме витамин В12. И ни одна пачка, ни другая даже близко не дотягивают до заявленного процента жирности. В ряде образцов следов молока не нашли вообще.

«Добавление как раз говяжьего жира — это добавление растительных жиров и несоблюдение количества заявленного жира», — заявила заместитель руководителя северо-западной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Виктория Цубанова.

Каждый образец передают в несколько окошек. Этикетку убирают. Начинается оценка вкуса, цвета, консистенции. Полный анализ масла может занимать до двух недель, выявляют в том числе микроорганизмы, нужно время, чтобы они успели вырасти. Естественно, что у прилавка и даже дома такой анализ рядовой потребитель не сделает.

Сразу 14 производителей уличили в фальсификате. Обман «высшего сорта» — дешевые и опасные для здоровья спреды попадают на прилавок, как и любой другой товар. С оптовых баз, напрямую с заводов.

— А продаете вы как спред?

— Как масло. Со своей этикеткой.

— Вообще по вкусу очень похоже. Люди берут и продают так же!

— То есть можно этикеточку заменить и…

— Ну да!

Берут и продают как масло. Клиентов много, заявляют продавцы жира и спреда, которых мы нашли в Интернете.

Чтобы ваш завод не светился в накладных, товар могут оформить на любое ИП или ООО, чьи данные есть в открытом доступе. Килограмм спреда стоит 185 рублей. Примерно столько просят за 180-граммовую пачку дешевого масла. Накрутка более чем в пять раз. Вот реальная нажива от обмана: годовая выручка компаний, торгующих фальсификатом, — почти два миллиарда рублей.

Найти производства сложнее. Адреса известны, вот только по одному — склад, где продукция штабелями лежит на асфальте на улице, по второму — ничего намекающего на масляный след.

Введение систем «Меркурий», «Честный знак», которые сегодня позволяют отследить путь от коровы до прилавка, делают рынок прозрачными, предотвращают фальсификат, а просрочку даже могут заблокировать при продаже на кассе.

«Система дает возможность проводить контрольно-надзорные мероприятия там, где срабатывают определенные индикаторы риска. Это продажа просроченной продукции, например, дублированных кодов. За 2024 год на кассах было заблокировано свыше 351 миллиона просроченной нелегальной молочной продукции, только молочной продукции», — заявила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

В системе есть нюансы, поясняют производители, надо скрупулезно все вносить в базу, печатать наклейки, QR-коды.

«Нам говоря: „Это чтобы вас не подделывали“. Опять же говорю, для подтверждения качества молока я могу взять любую бутылку молока и наклеить свою марку. Никто это не увидит и не узнает», — заявила руоводитель фермерского хозяйства Татьяна Кузьмич.

Например, вот эта сметана с надписью 15% жирности. Проверка установила — в два раза меньше. Сканируем QR -код «Честного знака» — все в порядке.

По документам все чисто — молоко, но на заводе подмешивают все, что захочется. С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса, и в случае с молочной продукцией он фактически сохраняет свое действие, заявляют общественники.

«Пока никто не отравится или не будет летального исхода при употреблении молочной продукции, никаких проверок проводиться не может», — заявил председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Есть даже каста серых технологов, которые предлагают поменять рецептуру, внести ингредиенты, увеличивающие срок годности.

«Ну есть специальные, такие не химические там, типа сорбатов, там, индонатов и так далее, селитры. Мы их продаем. Но они очень мощные. Это вообще не определяется. А невозможно определить. В том-то и дело», — сообщил технолог Дмитрий.

«Это такая теневая зона производства. И, соответственно, это может быть микробиологически небезопасно», — отметила руководитель испытательной лаборатории Федерального Всероссийского НИИ молочной промышленности Елена Юрова.

Изъять товар из магазинов может обязать, например, прокуратура. Либо сами торговые точки, если есть жалобы от покупателей.

Так что лабораторные анализы, передача данных надзорным органам пока остаются самым эффективным способом борьбы с фальсификатом. По итогам недавних исследований, Генпрокуратура поручила региональным прокуратурам заняться сомнительными заводами, пока же суррогатные творог, масло, йогурты продолжают лежать на прилавках.