«Упор на акции устрашения»: как ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Террористы долго следили за священнослужителем и должны были заложить бомбу под кроватью в его резиденции.

За 2024 год контрразведка предотвратила более 200 терактов, большинство из которых были организованы украинскими спецслужбами. Об одной из таких диверсий стало известно накануне — по заданию ГУР двое выпускников Сретенской духовной академии планировали убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Выражение, что у террористов нет ничего святого, в данном случае как никогда уместно. И дело даже не в том, что объектом теракта выбран пастырь, богослов, просветитель. А в том, что украинские вербовщики уничтожили души этих двух молодых священников, которые планировали посвятить свою жизнь богу, для которых «не убий» — не просто заповедь, но аксиома жизни. Но они согласились подложить бомбу своему учителю, в центре Москвы, в келье Сретенского монастыря. Они объясняют это принуждением, якобы на Украине угрожали их родственникам.

Но есть факты, которые заставляют в этом сомневаться. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин их изложил.

Его задерживали налегке — без оружия и бронежилетов. Даже на землю не положили. Просто скрутили руки и отвели в машину. Молодой священнослужитель, с виду абсолютно безобидный. Встретишь такого и не поверишь, что это организатор кровавого теракта.

«Я, Попович Денис Евзебиевич, гражданин Украины. Являлся помощником митрополита Тихона. Был завербован сотрудниками ГУР с целью слежки за передвижениями Митрополита Тихона», — заявил подозреваемый в организации теракта Денис Попович.

Это задумывалось, как, пожалуй, самая амбициозная операция украинских спецслужб. Цель выбрали масштабную. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов — один из самых известных и популярных священников Русской Православной церкви. Историк, публицист и общественный деятель. Его помощника Дениса Поповича завербовали грубо, но, как оказалось, эффективно — взяли в заложники мать, которая живет на Украине.

«Террористы и вербовщики СБУ, спецслужб Украины идут на все средства возможные. Мораль и их работа — это несовместимые вещи. Для вербовки используется все», — заявил ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Денис Попович жил на Украине и знает, на что способны сотрудники ГУР, поэтому в реальность угроз поверил сразу.

«Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников. А впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона посредством взрывчатки, которая была нам в виде закладки передана», — заявил подозреваемый в организации теракта Денис Попович.

Он нашел себе сообщника — молодого клирика Никиту Иванковича. Тот пошел на преступление уже по идейным соображениям. Навальнист, который поддерживал ВСУ, легко согласился на теракт.

«Я, Иванкович Никита Сергеевич 1996-го года рождения, уроженец города Москва. Был завербован в середине 2024 года спецслужбами Украины, была поставлена задача физического уничтожения и покушения на митрополита Крымского Тихона Шевкунова», — заявил подозреваемый в организации теракта Никита Иванкович.

Все должно было произойти здесь. В храме на Сретенке у митрополита Тихона резаденция. В его келью под кровать террористы должны были положить взрывное устройство в виде пакета из-под сока. Изначально теракт планировался на начало года, потом его перенесли на 25 февраля. То есть трагедия могла случиться на этой неделе.

И как часто бывает в таких случаях, украинская власть, не признавая теракт официально, ликовала бы и давала понять — это мы.

«Нынешняя украинская власть — она не просто нацистская, она сатанинская, чего они не скрывают. И когда они планируют террористические акты, то одним из факторов является совершить ритуальное убийство. Планировалось не просто убийство общественного деятеля, не просто убийство одного из людей из ближнего окружения президента, но православного митрополита, который многое сделал для восстановления православия на территории Крыма, на территории нынешних освобожденных республик», — заявил ветеран боевых действий полковник запаса Игорь Витюк.

Через Поповича оперативники ФСБ вышли на Иванковича. Его задержали дома. В квартире оппозиционера обнаружили телефон, а в нем — вся переписка с кураторами. А под кроватью в ходе обыска нашли саперную лопату.

Лопата, как выяснилось, была нужна, чтобы пользоваться тайником. В переписке оперативники нашли его координаты. В контейнере обнаружили взрывное устройство и документы прикрытия.

— Что у нас находится в схроне: получается, здесь упаковка из-под сока, там какой-то флеш-накопитель, то ли какое-то другое устройство и конверт. В конверте у нас два паспорта граждан Украины. Первый паспорт с фотографией, которая изъята в ходе обыска была (Дубенский Василь Олегович) под другими установочными данными. Вы можете что-то по этому поводу пояснить?

Фальшивые документы должны были создавать иллюзию того, что ГУР переживает за дальнейшую судьбу исполнителей и попытается их вывезти.

«Мы должны были ее заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве, и после выполнения мы должны были покинуть Российскую федерацию по поддельным документам», — заявил подозреваемый в организации теракта Денис Попович.

Наблюдатели давно заметили закономерность — террористические атаки со стороны Киева усиливаются, когда на фронте тупик.

«Они сейчас все больше упор будут делать на акции устрашения, на то, чтобы посеять панику в наших городах и селах, причем не только в приграничных территориях, а в общем по всей России», — заявил Василий Дандыкин.

В телефонных контактах задержанных — 73 украинских абонента. Разведчики, пограничники и даже сотрудники пресс-службы ВСУ. А это значит, что над организацией терактов работает вся государственная машина киевского режима.