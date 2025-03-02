Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Итоговая явка избирателей составила порядка 70%.

В Абхазии завершают подсчет голосов во втором туре президентских выборов. В нем приняли участие два кандидата — бывший министр экономики Адгур Ардзинба и вице-президент Бадра Гунба. По предварительным данным, которые приводит Центр общественного наблюдения за выборами в Абхазии, Бадра Гунба уверенно лидирует, за него 55%, Адгур Ардзинба набирает 41,5%, есть небольшая доля недействительных бюллетеней и голоса против всех.

Результаты можно назвать ожидаемыми, поскольку Гунба набрал на 10% голосов больше еще в первом туре.

Избиратели активно шли на участки, уже к полудню был продолен необходимый порог в 25%, то есть выборы состоялись, а итоговая явка составила порядка 70%.

Вот что говорят избиратели на участках:

«Гражданин Абхазии, ты должен прийти и проголосовать. Это твоя почетная обязанность»;

«Хочу, чтобы все было дружно и хорошо. То, что я задумала и проголосовала за кого, чтобы это все сбылось. Господи, все, чтобы было хорошо»;

«Мы надеемся на них, что будет перемены. Хватит. Пять президентов я пережил. Пятнадцать премьер-министров. Хочу, чтобы порядок был».

Россия подчёркивала, что будет сотрудничать с любым законно выбранным народом Абхазии президентом, судьба республики Москве не безразлична, большие планы по развитию транспортной доступности.

Отремонтирован аэропорт, который уже принял первый за 30 лет рейс, из Сочи до Сухума запускают электрички. Они, как и авиасообщение, должны войти в расписание к новому туристическому сезону, то есть с майских праздников.

152 участка были открыты в самой Абхазии, еще два в России — в Москве и Черкесске. Выборы прошли в целом организованно: безопасность обеспечивали более тысячи сотрудников силовых ведомств, на всех участках работают наблюдатели и российские, и из других стран.

Однако, уже в самом конце голосования на один участок в Гагрском районе было совершено нападение группой молодых людей в масках и с оружием, они повредили урну и документы. В ходе преследования сотрудники перекрыли ближайший блокпост, нападавшие не остановились на нем и открыли стрельбу. Но водитель одного из автомобилей не справился с управлением и съехал в кювет. Ведется поиск остальных нападавших.

Так как многие жители Абхазии имеют и российский паспорт, Следственный комитет России возбудил уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по статье терроризм.

Понятно, что беспорядки в Абхазии на руку противникам России. Эту республику, как и соседнюю Грузию, рассматривают как потенциальный очаг нестабильности в Закавказье.

По данным СВР Евросоюз уже выделил финансирование на поддержание и координацию манифестаций в Тбилиси. Каждому участнику таких акций будут платить по 120 евро в день. Если грузинским властям удастся перекрыть каналы финансирования, готовы завозить наличку через европейские посольства в Армении.

И это при том, что единственное, чего хотят грузины — это спокойствия и стабильности, что и показали результаты последних парламентских выборов, на которых уверенно победила «Грузинская мечта». Но сейчас такое время, большой игры, и чем ближе будет большое соглашение между Москвой и Вашингтоном, тем острее будут провокации — об этом президент предупредил на ежегодной коллегии ФСБ.

«Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», - сказал Владимир Путин.