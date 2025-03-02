Тепло и колорит: как напитки из России заняли прочное место среди мировых винных брендов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Особенно примечателен успех крымских марок — он ярко свидетельствует о возрождении виноделия полуострова за последние 10 лет.

Для разработки редкоземельных металлов России по сути необходимо в кратчайшие сроки — за 6 лет — выстроить отдельное направление в добыче. А все это требует длинных инвестиций: начать эксплуатацию карьеров или шахт, запустить первичную обработку руды, наладить очистку и, наконец, найти покупателей для редкоземов.

Задача стоит нетривиальная, но привычная — не только в добыче проходит импортозамещение. И есть позитивные примеры того, как это можно организовать при умелом подходе.

Возьмем виноделие. Из-за сухого закона в годы перестройки и общего развала 90-х виноградники были вырублены, а полки магазинов заполонила иностранная продукция. Да и та, что шла под российскими этикетками, на 90% состояла из иностранных материалов.

Площадь оставшихся в стране виноградников оказалась в 20 раз меньше, чем в советские годы. И лишь в середине нулевых, оттолкнувшись ото дна, отрасль начала развиваться. На первом это была скорее импровизация отдельных энтузиастов, пока в 2014-м Крым не вернулся в родную гавань. Полуостров, где виноделие развивалось еще со времен греческих колоний, где в XIX веке усилиями князя Голицына были основаны уникальные хозяйства, выращены собственные сорта и заложены традиции, позволявшие конкурировать с такими центрами виноделия, как Франция и Италия. Государство поддержало возрождение этой отрасли сельского хозяйства. В 2020-м был принят первый в современной истории закон о виноградарстве и виноделии.

И вот результат, в 2022-м площадь виноградников в стране впервые превысила 100 000 гектаров. То есть удвоилась менее чем за 20 лет. В 2023-ем впервые отечественного вина, а теперь так называется только продукт из российского винограда, в магазинах оказалось более половины ассортимента.

А дальше стали развиваться и сопутствующие отрасли — производство оборудования, обучение специалистов, наконец, винный туризм, что приносит дополнительные доходы в бюджет. Как сделать невозможное возможным — в репортаже корреспондента «Известий» Мери Бадунц.

Модные винные рестораны встречают очередных гостей. На столе легкие закуски, на фоне — расслабляющая музыка. Смотрим в винную карту: в шорт-листе — отечественные бренды. Они же уже давно самые востребованные.

В 2024 году продано почти 82 миллиона декалитров вина. Этот напиток уже второй год подряд у россиян намного популярнее традиционной водки. И это все результат усилий в первую очередь крымских виноградарей. Именно они по сути возродили на полуострове эту отрасль.

Когда Крым вернулся в родную гавань, виноделие было в плачевном состоянии. Начиная с 2010 года, объемы производства этого напитка постоянно снижались — с 73 миллионов литров до 44. Оно и неудивительно. Виноградники просто погибали, ухаживать было некому или вырубались под жилье. В том же 2010-м на полуострове было 23,5 тысячи гектаров, а в 2013-м — всего 18 700.

«Это было где-то в 2000-х годах, специалисты комзема оценивали стоимость земли в Крыму. Стоимость виноградников „Массандры“ была оценена в 6,3 миллиардов евро», — заявил генеральный директор Государственного Концерна Национального производственно-аграрного объединения «Массандра» Николай Бойко.

Николай Бойко в те годы — руководитель «Массандры». Именно при нем ушла с молотка уникальная коллекция вин, которую собирали больше ста лет. Вот его подпись под документом о распродаже. Первой строкой — херес 1775 года, который в Россию привез сам Лев Голицын. Цена — 55 тысяч гривен, по курсу того времени — 258 тысяч рублей. Покупатель — фирма сына самого Бойко. Дальше больше. Еще 23 бутылки конца XIX — начала XX века ушли за бесценок.

Самый узнаваемый экскурсовод Крыма Александр Жуков 65 лет посвятил крымскому вину. Он знает все о нем и может говорить часами, как Украина убивала великое наследие князя Галицына, как ее рвали на части украинские олигархи и как она после 2014 года сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее буквально восставала из пепла.

«Невероятные суммы идут на то, чтобы возрождать. Самое главное, что виноградники возрождаются. Новые сорта приобретаются, оборудование имеется, и виноделы могут творить, создавая новые», — заявил экскурсовод АО ПАО «Массандра» Александр Жуков.

Вот цифры, которые говорят сами за себя. За 10 лет площадь, на которой вновь под ласковым крымским солнцем наливается соком ягода, выросла с 18 тысяч гектаров до почти 23-х. Сбор урожая больше чем вполовину. Это уже не говоря про новую технику и тысячи новых людей, которые пришли возрождать гордость страны.

«Готовой продукции мы выпустили более 22 бутылок. Мы считаем, что это такой рекордный год был и хороший результат для всего коллектива», — заявил главный винодел АО ПАО «Массандра» Александр Якименко.

Коллектив «Массандры» — почти две тысячи человек. Тут трудятся династиями, и каждый помнит, как было при прежней власти. Оттого и смеются, когда видят, как украинское ТВ живописует упадок российского виноделия.

Вот очередной престижный конкурс в Израиле. Представлены лучшие мировые бренды, но каково было удивление, когда сразу 14 золотых медалей взяли крымские и краснодарские сорта и вошли в число самых титулованных участников. И все это — в условиях санкций и изоляции.

«Мы сегодня делаем вина такие же, как делают во всем мире. Да, есть на слуху определенные, будем говорить, винодельни Франции, Италии великие, о которых очень много говорят. Но я думаю, что у нас уже сегодня есть вина, которые мы можем ставить рядом с теми винами», — заявил заместитель председателя комитета по гастротуризму Российского туристического союза Леонид Попович.

На Украине до сих пор простить не могут, предпринимают попытки организовать негативные вбросы и информационные атаки на крымских виноделов, в том числе и при помощи спецслужб. Может, потому что даже оставшиеся у Украины винные хозяйства пошли ко дну. За последние десять лет, пока у нас был рост, у них объемы производства упали в два раза. Импорт вина в 11 раз превысил экспорт. Инвестиции в отрасль и до того минимальные просто прекратились. В российском Крыму — только росли.

«Сейчас очень активно инвестируют все крупные предприятия. Инкерманский завод инвестиций порядка пяти миллиардов рублей. Это беспрецедентные даже для больших промышленных проектов инвестиции», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Которые идут в правильном направлении. Легендарный завод марочных вин проводит масштабную реконструкцию. Строят целый туристический комплекс.

«Там будет магазин, там будет информационная зона, там будет музей, там будет детская комната. Ну, все необходимые помещения. И дальше мы переходим с вами вымещение второго цеха, который будет реконструироваться. Это будет цех полностью выдержки премиальных вин мощностью в один миллион бутылок», — заявила генеральный директор ООО «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимшук.

Это сердце завода — подвалы предприятия. Их еще называют подземный город Ингермана. Два цеха с общей площадью в 55 тысяч квадратных метров. Это как девять футбольных полей.

Крым открыт для всех, не только крупных игроков. Всего на полуострове сегодня виноделием занимается больше 100 предприятий. С каждым годом их число растет. Даже появилось непривычное для нашей страны направление — гаражное вино. Небольшие виноградники, маленькие цеха, амбицициозные и дерзкие мечтатели создают свои линейки.

Ведь многие знают: говоришь Крым, представляешь вино. А учитывая климатические условия и перспективы, винный бизнес лидирует. Молодые виноделы склонны к смелым экспериментам и готовы удивить самых искушенных туристов.

Виноделие — это не просто виноградники и бутылки. Отрасль стимулирует развитие и других индустрий. Появляются новые рабочие места, возрождаются забытые профессии, как например, бондари в «Массандре», открываются целые школы сомелье.

«Да, очень растет культура пития. И как раз именно российское вино сейчас в тренде. Поэтому спрос на курс, ну, вот, начиная с 2019 года, вот сейчас особенно возрос, и винные туры по российским регионам также стали интересны. Люди, которые интересуются винами турами, они хотят поглубже узнать вообще про российское вино», — заявил сомелье, основатель винной школы Астра Гаспарян.

А российское вино — это тепло, уникальность и колорит южных терруаров, позволяющий окунуться в далекое прошлое, не теряя связи с прогрессивным настоящим. Это отточенные до совершенства технологии каждого звена производственной цепочки. Это завоеванные награды, свидетельство признания и показатель перспектив дальнейшего развития.