«Витамины» для промышленности: РФ готова к совместной работе с США по редкоземельным металлам

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

В России их общие запасы составляют 658 миллионов тонн.

На фоне эмоционального скандала в Белом Доме на второй план как-то отошел вопрос, по которому собственно там все и собрались — договор с США по освоению недр.

Трамп говорил, что ему нужны редкоземельные металлы в украинской земле. При этом до сих пор открытый вопрос — а есть ли они там вообще? Или это блеф?

Но тема интересная — редкоземельные металлы до последнего времени обсуждались лишь специалистами. И лишь изредка попадали в новостную повестку.

Как, например, когда Китай в ответ на очередные санкции со стороны США сократил импорт галлия и германия. Тут-то и выяснилось, что почти все производство этих двух элементов контролирует КНР. Так что, почему Америка сейчас ищет запасы редкоземельных металлов, в принципе, понятно.

Госсекретарь Рубио не скрывает: у Вашингтона стратегия — отдалить Россию от Китая, потому что Китай видится Штатам главным соперником в XXI веке.

Но грубовато работают. Ни Россия, ни Китай не намерены разрывать сложившиеся отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

На неделе Владимир Путин и Си Цзиньпин созвонились лично. Отмечается, что разговор носил теплый и дружеский характер.

А в конце недели в Пекин с визитом отправился секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, который встретился и с главой дипломатии КНР, и с председателем Си. На встрече подчеркнули, что союз России и Китая является примером эффективных отношений между двумя великими державами.

Так и выглядит многополярный мир, на основе соблюдения баланса интересов. У нас — свои, у Китая — свои, у Америки — свои. В чем-то они могут совпадать, в чем-то нет.

Россия, несмотря на дружбу с Китаем, в конце прошлого года запустила нацпроект, чтобы сократить зависимость от импорта редких элементов. На этой неделе состоялось первое совещание правительства с президентом по этому направлению, после которого Владимир Путин сенсационно предложил американцам поучаствовать в разработке подобных месторождений, в том числе и в четырех новых регионах.

«Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить [сотрудничество] и американским нашим партнерам. Когда говорю „партнеры“, то имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок — хочу это подчеркнуть — на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Что касается новых территорий, то же самое: мы готовы привлечь иностранных партнеров и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Редкоземельные металлы — это вполне конкретные группы из 17 элементов. Они обладают схожим внешним видом и свойствами. Несмотря на название, они не такие уж и редкие — золота или свинца, например, на планете меньше.

Но у «редкоземов» нет богатых залежей. И если попадаются породы с содержанием таких элементов на уровне 1-2% — уже хорошо. То есть, чтобы их добыть, надо перелопатить огромное количество исходного материала. Так что редкоземельные металлы называют «специями» или «витаминами» для промышленности — буквально щепотка преображает свойства исходного материала или сплава.

Россия входит в тройку лидеров по запасам редкоземельных металлов — у нас их столько, что можем 100 лет всю планету снабжать, но реальная добыча сейчас — менее 1% от общемировой.

Абсолютный лидер и по разведанным запасам, и в переработке — Китай, который контролирует от 60 до 85% мирового рынка, в зависимости от конкретного металла. Кроме редкоземельных для электроники важны еще с два десятка элементов. С их добычей у нас получше дело обстоит, но тоже есть куда расти.

По новому нацпроекту мы должны перезапустить добычу их всех и снизить к 2030 году примерно в два раза зависимость от импорта. Что мешает, если все буквально под ногами? Корреспондент «Известий» Алексей Прокин отследил всю цепочку о добычи до выпуска готовой продукции.

Из забоя рудника Карнасурт шахтеры выходят одинаково серые. Такая тут порода. А еще она, как говорят горняки, увесистая и крепкая. Но и цель тяжелой работы всем понятна. В породе скрыты больше десятка элементов таблицы Менделеева, о важности которых сегодня заговорили все.

«Они во всем содержатся. Возможно, даже в вашем микрофоне. В телефонах точно. В электромобилях точно, в ветроэнергетике точно. То есть и даже те вещи, которые будут, мы поймем, что они важны через десять, 15, 20 лет», — заявил генеральный директор ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» Владимир Федяков.

В многотонной вагонетке с рудой всего пара килограммов лопарита. Это не единственный минерал, из которого извлекаются редкоземельные металлы. Но уникальность лопарита в том, что нашли его пока только в России. И подобраться к нему непросто. В породу нужно вгрызаться, порой вручную, а недра капризны и суровы. Длина этих тоннелей — более 40 километров, а рудник спускается на 600-метровую глубину.

Но когда шахтеры рассказывают о работе, вот, как Игорь, говорят просто, будто и нет в том никакого чуда, что они каждый день своим трудом в конечном счете помогают совершать технологические прорывы.

«Мало того, что у нас пласт сам по себе не толстый, с ладошку, он очень дорогой», — заявил шахтер Игорь Лазаренко.

На комбинате в Ревде руду измельчают, сепарируют, промывают. В производстве задействованы больше тысячи человек. И это только начало большого процесса.

«И очень важно, чтобы то проектируемое производство, которое мы планируем построить в течение ближайших 2,5 лет, было обеспечено первоначальным сырьем. И именно здесь, на Ловозерском ГОКе, будет осуществлена мощнейшая программа технологического техперевооружения», — заявил первый заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» Алексей Шеметов.

Пермский край, Предуралье, 1000 километров от тундры. Соликамский завод был построен в том числе, чтобы подхватить эстафету у Ловозерского ГОКа на Кольском полуострове. Из мурманского лопарита производят карбонаты и пентаоксиды редкоземельных металлов — второе и ключевое звено производственной цепи.

Процессы, которые превращают оксиды, нитраты и концентраты редкоземельных металлов в знакомые нам вещи, похожи на магию. Представить непросто, но этот зеленоватый порошок, карбонат празеодима, который выглядит как мел, скоро станет магнитом для динамиков, магнитом для двигателя квадрокоптера.

Третье звено производственной цепи. Небольшой частный бизнес. Находится в Подмосковье. Но именно здесь наладили один из самых сложных процессов — групповой концентрат, который поступает из Солекамска, разделяют на индивидуальные оксиды.

На производстве их будут добавлять в состав разных сплавов и химических соединений. Это благодаря редкоземам тот же «Орешник» — новейшая российская ракета — неуязвимо выдерживает невероятно высокие температуры, как на Солнце. А в большой политике металлы уже используют как инструмент: одновременно конкуренции и кооперации. Российскому бизнесу сейчас нужны гарантии сбыта.

«Ну, грубо, если американцы придут, скажут: „Дорогие друзья, мы у вас купим все, что вы сделаете“, и подпишут контракт, то мы сегодня начинаем масштабировать наши заводы в десять раз. Это быстро сделать и легко, и не очень дорого», — заявил генеральный директор компании по производству редкоземельных металлов Алексей Абрамов.

Сейчас на отечественных производителей в первую очередь давит Китай — редкоземельный монополист.

«Сейчас вот этот взрыв эмоций, взрыв, внимание к редкоземельным металлам определяются, прежде всего, электромобилями», — заявил заведующий кафедрой цветных металлов и золота НИТУ МИСИС Вадим Тарасов.

Производство редкоземов в России пока очень скромное — менее 1% от общемирового. При таких-то запасах, 28,5 миллионов тонн. А редких металлов, таких как литий, в десятки раз больше. В тоннах это минимум 685 миллионов. И каждый грамм — вклад в технологический суверенитет.

Что же касается добычи, отдачи ждут от перспективных регионов: Кабардино-Балкарии, Мурманской и Иркутской областей, Тывы и Якутии, в чьих недрах хранятся основные запасы редких и редкоземельных металлов.

«Сегодня редкоземельные металлы имеют, можно сказать, критическое значение для высокотехнологичного производства. И представить себе наш мир цифровых технологий и мир будущего без них, наверное, невозможно», — заявил первый заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского Максим Ткаченко.

Как невозможно его представить и без аскетичной красоты Заполярья, где все начитается. Редкая земля. И люди редкие — почти атланты. Раздвигают горы на руднике Карнасурт порой на морально-волевых — без помощи больших и сложных буровых машин меняют наш мир.