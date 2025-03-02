На очереди Малая Локня: ВС РФ уверено освобождают Курскую область от ВСУ

ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Чтобы уйти как можно дальше, украинские боевики предпочитают бежать налегке и оставляют все свое оружие.

На этой неделе российская армия установила устойчивый огневой контроль за трассой на Суджу со стороны Украины. Этот некогда межгосударственный маршрут превратился в настоящую трассу смерти для ВСУ. Танки, бронетранспортеры, БМП и автомобили снабжения стоят по обочинам сгоревшими, их обугленные остовы, предвестники краха всей группировки, зашедшей на нашу землю.

Без подвоза боеприпасов и личного состава отступление или уничтожение группировки вторжения — вопрос нескольких недель. Проблемы со снабжением уже сказываются на действиях противника. Наши штурмовики не дают ни минуты покоя врагу, за неделю освободили четыре населенных пункта Курской области.

Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Освобождение Курской области в самом разгаре. Мощный «Ураган» на севере оккупированной ВСУ территории и смертоносный «Град» на юге.

Чтобы уйти как можно дальше, украинские боевики предпочитают бежать налегке и оставляют все свое оружие.

Вот парни сейчас выходят из Погребков, видно, что не с пустыми руками, солидный такой арсенал. Тут и пулеметные ленты, РПГ, несколько автоматов.

Самого села больше нет. От Погребков остались лишь руины.

Бойцы 34 бригады и девятого полка поднимают над освобожденными Погребками российский флаг. Но на этом бой не закончился, наши бойцы продвинулись еще на несколько километров.

Вот этот выступ, окруженный нашими войсками со всех сторон. У ВСУ просто не было шансов. Сначала была освобождена Марьевка, следом Погребки и почти сражу же Орловка и далее Новая Сорочина.

23 февраля — бойцы 34 бригады заняли и зачистили Марьевку.

«Противник бежит, убегает, спешно все бросает. Своих бросает», — рассказал командир отделения 34 бригады с позывным "Хаски".

26 февраля -противник сдал позиции в Погребках. В Тот же день была взята и Орловка.

27 февраля — освобожден населенный пункт Никольский, на следующий день - Новая Сорочина. Войска продолжают идти вперед.

Теперь на очереди Малая Локня — один из самых больших гарнизонов ВСУ на севере оккупированной части области.

«Осталось немного, они уже почти в кольце. Сейчас кольцо закрываем, и у них дальше выхода нет», — рассказал командир взвода 34 мотострелковой бригады с позывным "Гидам."

«В связи с плотностью огневых налетов наших противник не может свои войска поддерживать кем -то», — прокомментировал солдат с позывным «Ли».

Отрезав Малую Локню и продвигаясь с запада и юга, наши войска сжимают клещи вокруг Суджи. Сейчас в городе могут находиться несколько тысяч боевиков, которые уже выстраивают оборону, но без должного снабжения, все они обречены.