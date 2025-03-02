Фото, видео: Reuters/Gleb Garanich; 5-tv.ru

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Россия на попытки ЕС усложнить ситуацию и ввязаться в переговоры Москвы и Вашингтона смотрит, мягко говоря, с удивлением.

Удостоверившись в невменяемости Владимира Зеленского, американцы, по логике вещей, должны выбрать из политической элиты Украины того, с кем можно вести переговоры.

Кандидат номер один — тот самый бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Но тут проблема. Во-первых, Залужный сам за продолжение боевых действий, о чем на этой неделе еще раз и заявил. Во-вторых, он под плотной опекой Великобритании, и вряд ли Трамп выберет для поддержки «чужого кандидата». Лондон все более отчетливо играет какую-то свою тонкую игру.

Точно также как в 2022 году, тогда премьер Джонсон убедил Зеленского не подписывать мирное соглашение с Россией. Точно также англичане убеждали Зеленского не подписывать сделку с Америкой по минеральным ресурсам. А ведь для Трампа это был первый этап на пути к мирным переговорам и гарантиям безопасности.

И вот Лондон становится центром сопротивления усилиям Трампа остановить конфликт на Украине. Этот демонстративный прием опозорившегося Зеленского — а, может, он там и останется? В Великобритании пройдет экстренный саммит тех, кто готов и дальше спонсировать киевский режим и вести боевые действия. Их не так много, как может показаться — дюжина стран из числа ЕС, плюс норвежцы, турки. Прибалтов на встречу не позвали — толку от них…

Главный вопрос — где взять оружие? Но по большому счету — где взять деньги?

Возможно, будущий канцлер Германии, если ему удастся сформировать Правительство, откровенно признается — экономику его страны спасет только чудо. Здесь можно было бы добавить — и дешевый российский газ. Но он это и так знает.

Россия на попытки ЕС усложнить ситуацию и ввязаться в переговоры Москвы и Вашингтона смотрит, мягко говоря, с удивлением.

«Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», — сказал российский президент Владимир Путин.

Судя по всему в такой оценке Москва и Вашингтон совпадают. Вернее, так: Трамп, как и мы, готовы выстраивать отношения с теми странами Европы, что сами идут навстречу, а евробюрократов из Брюсселя оставить за скобками.

На этой неделе в Вашингтон прилетела Кая Каллас, глава Европейской дипломатии, и ее не то что Трамп, ее госсекретарь даже не принял, говорит — некогда, расписание плотное.

То же самое с НАТО. Требования как на первом сроке Трампа — раскошеливайтесь, европейцы! А есть ли в Европе деньги на все это? Поискал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

То, что раньше стало бы первополосной темой, теперь заслуживает разве что рубрики «шапито» — Евроцирк на гастролях.

Международный саммит поддержки Украины с участием тех, кто за весь прошлый год потратил больше на закупку российского газа и нефти, чем на военную помощь Киеву.

Среди гостей Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, почти весь состав Еврокомиссии, лидеры самых русофобских государств — Прибалтики, Канады, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции.

Ломать комедию у них получается лучше всего. Пока в их странах растут цены, а экономика буксует. Они устраивают перформансы в желто-голубых тонах на фоне чужой «Родины».

И преподносит в качестве безвозмездных подарков новые многомиллиардные пакеты военной помощи для своего особого мира — который для них возможен почему-то «только через силу».

Да только США в еще одну военную авантюру все никак не удается завлечь. На поддержку новой администрации вряд ли можно рассчитывать.

«Если Россия атакует британские войска на Украине, США придут на помощь?» — прокомментировал премьер министр Великобритании Кир Стармер.

«Я всегда считал, что британцы не нуждаются в особой помощи», — сказал президент США Дональд Трамп

И если с премьером Великобритании в Овальном кабинете еще любезничают по старой англо-саксонской дружбе, то с Макроном совсем не церемонились. У Белого дома его встретила чиновница средней руки.

Поглаживания Трампа по руке и даже колену тоже не сработали.

А какое у Макрона сделалось лицо, когда американский президент отказался называть Путина диктатором.

В конце концов, он и сам сдался, заявив, что у США есть веские причины говорить с Россией напрямую.

«Сначала нужно перемирие. Я думаю, оно возможно в ближайшие недели», — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отчаянные попытки отвоевать и себе хоть что-то на Украине на фоне борьбы за лидерство внутри самого ЕС. В которую врывается еще одна кандидатура — будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, чей портрет собственного превосходства уже вполне складывается. И тоже из кусочков Украины.

«Россия и Америка объединяются через голову Украины, а значит, и через голову Европы. Поэтому сейчас все смотрят на Германию», — прокомментировал кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц

Пытаемся поймать его на слове — так не пора ли восстановить контакты с Москвой? Но он только отрицательно мотает головой.

И чем он лучше остальных в таком случае?

У него даже на предвыборных плакатах было написано что-то вроде «Германия прежде всего». Призывает с лозунгами полных перемен, в том числе во внешней политике. Но будут ли какие-то изменения в разговоре с Москвой? Новая немецкая решительность оборачивается пока только усиливающимися разговорами, в том числе устами самого Мерца о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus, в то время как немецкая промышленность, как пишет Bloomberg, все сильнее начинает призывать к возвращению на рынок российского газа — как единственному способу хоть что-то еще возродить.

Страна по итогам выборов расколота строго по границе бывшего ГДР, где особенно дела плохи.

«Главная тема для меня, это внутренняя безопасность. Мигранты просто должны убраться отсюда. Которые ничего не делают, которые просто стоят нам денег. И Украина тоже, мы не имеем к этому никакого отношения. Не приносит нам никакой пользы», — сказал житель города Эрфурт.

Восточные немцы массово голосуют за Альтернативу для Германии — антиэлитную партию, которая показательно становится второй политической силой в стране. Выступает за восстановление отношений с Россией, прекращение конфликта и отмену санкций.

«Мы хотим одного — мы хотим мира на Украине для украинцев и для русских. Именно поэтому мы хотим хороших отношений с администрацией Трампа, который отлично справляется со своей работой», — прокомментировала кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель.

Но ни с ней, а значит, и ни с миллионами голосов избирателей новые немецкие власти не хотят считаться — заранее исключая коалиционные переговоры с правыми.

И все это уже укладывается в новую и весьма сомнительную европейскую тенденцию, начиная с Румынии, где во второй тур президентских выборов сначала отменяют из-за прохождения неугодного ультраправого политика Кэлина Джорджеску, а теперь его, и еще 18 человек задерживают и отправляют под арест: за якобы пророссийские связи, а по факту — не желая мириться с новой геополитической реальностью, в которой происходит неизбежное угасание Старого Света.