Премьер Британии Стармер пообещал поддержку Киеву на встрече с Зеленским

Фото: Reuters/Peter Nicholls

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Несколькими днями ранее Стармер заявил о планах в 2025 году предоставить Украине больше военной помощи, «чем когда-либо ранее».

Великобритания не отступится и будет поддерживать Украину в будущем, пока это необходимо. Такое обещание дал премьер-министр страны Кир Стармер на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, прошедшей на Даунинг-стрит.

По данным телеканала Sky News, он также заявил, что Лондон намерен добиться мира в Незалежной, и основан этот мир будет «на суверенитете и безопасности».

«У вас есть полная поддержка по всему Соединенному Королевству, и мы будем с вами и Украиной столько, сколько потребуется», — сказал Стармер.

Как сообщают британские журналисты, незадолго до переговоров с Зеленским премьер-министр вышел на улицу, чтобы лично поприветствовать гостя, а также обнял его в знак поддержки.

Несколькими днями ранее Кир Стармер уже говорил о планах Великобритании оказать Украине военную помощь, причем в 2025 году, по его словам, помощь будет больше, «чем когда-либо ранее». Он также намеревался отправить в зону спецоперации британские войска. И призывал европейские страны принимать полноценное участие в урегулировании конфликта.

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла не так успешно. Как известно, переговоры в Белом доме зашли в тупик и перешли в перепалку на повышенных тонах. После американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении к Штатам и неготовности к миру.

Ранее, писал 5-tv.ru, генсек НАТО Марк Рютте посоветовал Зеленскому наладить отношения с Трампом.