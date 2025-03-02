«Опасно для Земли»: столкновение астероида с Луной может вызвать метеоритный дождь

Фото: 5-tv.ru

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Встреча космических тел ожидается 2032 году.

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может спровоцировать взрыв мощностью 8 мегатонн. В результате этого взрыва жители Земли смогут наблюдать метеоритный дождь. Об этом журналистам ТАСС рассказал астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша РАН Леонид Еленин. По его словам, сегодняшние прогнозы говорят о вероятности такого развития событий в 1%.

Эксперты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивали риск столкновения в 2,2%, со временем цифра увеличилась до 3,1%, а потом снизилась до 0,28%. В Европейском космическом агентстве (ЕКА) также строят прогнозы, его специалисты говорят о 0,002%. По одной из версий, астероид пролетит мимо Земли, по второй — врежется в Луну, более точную информацию ученые смогут получить только в 2028 году.

«Сейчас рассматривается вероятность столкновения с Луной в районе 1%, но она тоже снижается. Столкновение с ней может быть опасно для Земли, потому что будет мощный взрыв, энерговыделение мощностью примерно восемь мегатонн. У Луны нет атмосферы, низкая сила гравитации, поэтому все выброшенные обломки в конце концов могут выпасть и на нашу планету», — объясни Еленин.

Астроном предполагает и третий сценарий, согласно которому 2024 YR4 может войти в атмосферу Земли в 2032 году. Этот риск существенно снижается в данный момент, но может возрасти. Это связано с ограниченным полем зрения телескопов. Хороший обзор, что позволит экспертам предсказывать тот или иной исход, ожидается в 2028 году. За это время, очевидно, вероятность возрастет.

Леонид Еленин подчеркнул, что в 2028-м скромные цифры, упомянутые выше, увеличатся. Сам специалист выразил надежду на нулевые показатели, а также на шанс избежать столкновения голубой планеты с астероидом.

Однако не все верят в лучшее. Как писал ранее 5-tv.ru, в Китае придумали и начали формировать систему защиты Земли от небесного тела.