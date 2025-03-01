В Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов

Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАСС

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На избирательные участки пришли почти 100 тысяч граждан республики.

Голосование во втором туре президентских выборов в Абхазии завершилось. Избирательные участки прекратили работать в 20:00 мск, Центризбирком (ЦИК) республики начал подсчет бюллетеней.

По данным председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршана, явка избирателей на момент закрытия участков составила примерно 70%, свои голоса за кандидатов отдали почти 100 тысяч граждан республики. Предварительные итоги выборов будут объявлены 2 марта.

Ранее сообщалось, что второй тур президентских выборов в Абхазии признан состоявшимся. Право выбрать дальнейшую судьбу своей страны есть у 134 тысяч человек как на родине, так и за границей.

За кресло президента Абхазии в ходе повторного голосования борются два кандидата: Бадра Гунба, ранее исполнявший обязанности главы республики, и экс-министр финансов Адгур Ардзинба, которого считают лидером оппозиции. В первом туре выборов 15 февраля Гунба опередил Ардзинбу почти на 9,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов.