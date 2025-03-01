Москвичи почтят память шахматиста Бориса Спасского 4 марта

Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Близкие, друзья и коллеги проводят гроссмейстера в последний путь.

В Москве в Преображенской церкви простятся с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским во вторник 4 марта. Соответствующее заявление сделали представители Федерации шахмат России (ФШР) в своем Telegram-канале.

«Церемония прощания с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Васильевичем Спасским <…> пройдет во вторник 4 марта в Преображенской церкви, которая входит в комплекс храма Христа Спасителя», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что желающих посетить церемонию встретят в полдень по местному времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 27 февраля Борис Спасский ушел из жизни в возрасте 88 лет. Статуса чемпиона мира он достиг в 32 года. Выступая за сборную СССР, он побеждал на мировом уровне шесть раз.

По возращении из Франции в 2013 году Борис Спасский являлся членом российской сборной по шахматам, представляя честь страны на соревнованиях международного масштаба, и активно популяризировал спорт в стране. В 2018 году он был избран почетным президентом Федерации шахмат России.