Попытка вооруженного нападения произошла на избирательном участке в Абхазии

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; Telegram/ МВД Абхазии/mvd_raa; 5-tv.ru

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Злоумышленники попытались скрыться на автомобилях и открыли стрельбу по правоохранителям.

На один из избирательных участков в Абхазии было совершено вооруженное нападение. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

Уточняется, что инцидент произошел около 19.30 в Гагрском районе. Нападению подвергся участок в Цандрипшской средней школе № 2. В результате оказалась повреждена избирательная урна.

Нападавшие попытались скрыться на автомобилях. В ходе их преследования правоохранители перекрыли блок-пост «Мюссера», однако злоумышленники не подчинились требованиям остановиться и открыли стрельбу. Сотрудники МВД начали стрелять в ответ. Об этом журналистам рассказал председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан

Двое вероятных участников инцидента были задержаны и госпитализированы. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов. По данным председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршана, явка избирателей на момент закрытия участков составила примерно 70%, свои голоса за кандидатов отдали почти 100 тысяч граждан республики. Предварительные итоги выборов будут объявлены 2 марта.