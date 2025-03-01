Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники должны были пробежать три километра и поразить мишень в виде кабана с расстояния в 50 метров.

Чемпионат России по охотничьему биатлону прошел в Ярославской области. Участие в соревнованиях приняли 33 команды из 27 регионов страны.

На сайте главы региона Михаила Евраева отмечается, что чемпионат, который прошел уже в шестой раз, с этого года получил статус всероссийского.

В ходе соревнований участники должны были преодолеть на лыжах дистанцию в три километра. В каждом забеге на старт выходили десять спортсменов, вооруженных гладкоствольными охотничьими ружьями. Судьи засчитывали результаты трех выстрелов, попавших в мишень.

Один из участников чемпионата Анатолий Иванов признался, что тщательно готовился к состязанию — испытывал лыжи и практиковался в стрельбе.

«Расстояние до мишеней — 50 метров. Перед спортсменами стоит задача попасть точно в яблочко, а точнее — в кабана. Если же произойдет промах, то добавят полторы минуты», — рассказал с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Юзупчук.

В рамках соревнований прошла также ярмарка изделий местных мастеров и производителей различной продукции, выставка военной техники и курс охотника для молодежи.

По итогам соревнований первое место в личном зачете завоевал Иван Милютин из Самарской области. В командном зачете победителем стала сборная Костромской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Удмуртии стартовали XXXI зимние Сельские игры, в программе которых — лыжные гонки и эстафета, хоккей, соревнования спортивных семей и даже рыболовный спорт.