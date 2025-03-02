Погиб: тело пропавшего во время лавины в Сочи лыжника нашли

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; МЧС России; 5-tv.ru

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Его отыскали в снегу на глубине 2,5 метров.

В Сочи в горах нашли тело лыжника, пропавшего после схода лавины 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС 1 марта. Мужчина катался за пределами трасс на южном склоне Аибги.

Труп лежал под толстым слоем снега. Тело подняли с помощью вертолета, используя бортовую лебедку.

«Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега», — сообщило ведомство в своем в Telegram-канале.

Лавина сошла за пределами курорта «Роза Хутор», в зоне, не предназначенной для катания. В тот день в Сочи шла сильная метель, из-за плохой видимости и ветра закрыли верхние трассы.

Трое туристов оказались в опасной ситуации, двое из них вышли на связь, и спасатели оперативно направились к месту происшествия. Они отделались легкими травмами и были доставлены на курорт, где их осмотрели врачи.

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