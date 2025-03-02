Фото: www.globallookpress.com/Mykola Miakshykov

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Попытка привлечь в ряды боевиков украинскую молодежь не увенчалась успехом.

Отчаянные попытки киевского режима восполнить потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизацией оказались безрезультатными. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ведомство привело данные, согласно которым число раненых и убитых украинских боевиков стабильно превышает число мобилизованных.

Так, в феврале украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) призвали менее 28 тысяч человек при общих потерях ВСУ за месяц 38,9 тысячи.

Цифры подтверждают тенденцию предыдущих месяцев. В январе на Украине было мобилизовано около 28 тысяч при потерях 51,9 тысячи боевиков, в декабре прошлого года — около 33 тысяч против потерь в 48,4 тысячи, в ноябре — около 34 тысяч при потерях 60,8 тысячи.

Попытка привлечь в ряды ВСУ украинскую молодежь в возрасте 18-24 лет тоже не увенчалась успехом. С помощью так называемого «нового контракта» не удается набрать даже двух тысяч «добровольцев» при целевом показателе четыре тысячи человек в месяц.

На днях The Economist сообщил, что на Украине в очередной раз ужесточится мобилизация. Издание отмечает, что принудительное пополнение рядов ВСУ только усугубит раскол в украинском обществе. Это может привести к хаосу в стране и негативно сказаться на боеспособности армии Украины.

Последний опрос среди украинцев показал: подавляющее большинство граждан, почти 90%, выступают против снижения мобилизационного возраста, даже если ситуация на фронте ухудшится. Причем 80% опрошенных считают, что и нынешний формат проведения мобилизации неприемлем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев вводит новые ограничения на выезд из страны: с 3 марта покидать Украину запретят журналистам и художникам.