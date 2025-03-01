Знают, но боятся: имя убийцы Влада Листьева до сих пор не раскрыто

Имя убийцы Влада Листьева до сих пор не раскрыто

Фото: Николай Малышев/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Журналист был застрелен 30 лет назад.

Советский телеведущий Влад Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома.

Прошло уже 30 лет со дня гибели прославленного журналиста, но многие до сих помнят об этой трагедии — вклад Листьева в развитие современное российское телевидение бесценен.

Как жил и работал Влад Листьев и почему он изменил отечественное ТВ, вспоминает 5-tv.ru.

Ранние годы

Владислав Николаевич Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве. Родители будущего журналиста вместе работали на заводе «Динамо». Известно, что отец умер, когда Владу было 17 лет.

Влад с детства любил спорт и даже окончил спортивную школу-интернат имени братьев Знаменских спортивного общества «Спартак». Кроме того, он даже был чемпионом СССР по бегу на 1000 метров среди юниоров.

Однако после окончания школы Листьев решил поступить на факультет журналистики в МГУ. После окончания вуза он стал редактором службы советского радиовещания на зарубежные страны.

Новый формат для телевидения СССР

Николай Малышев/ТАСС

Большинство россиян узнали о Владе Листьеве после выхода программы «Взгляд». Здесь молодые ведущие обсуждали актуальные новости на простом и понятном для всех языке. Это был крайне непривычный формат, который сильно полюбился зрителям и навсегда изменил телевидение в стране. Интересно, что другие страны запрашивали права на трансляцию у себя этой передачи.

Ведущими программы были Влад Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Александр Политковский.

Как правило, на программу приглашали популярных советских деятелей культуры, политиков и спортсменов. В перерыве транслировались клипы разных артистов, в том числе рок-групп. Раньше подобное было просто немыслимо на просторах центрального телевидения.

Ведущие признавались, что им неоднократно приходилось идти в обход цензуре на ТВ. Приходилось даже снимать целых два выпуска: дневной и вечерний. Днем ведущие и гости студии обсуждали новости в сдержанном тоне, а вот к вечеру они уже совсем не стеснялись в выражениях.

Однако «Взгляд» зрители любили не только за интересные мнения, но и уникальные истории. Например, в одной из программ гостья рассказывала о встрече со снежным человеком. В другой передаче речь шла о мальчике по имени Петр Малышев, который выкупил лошадь со скотобойни и поселил в квартире с родителями в многоэтажном доме. Жил необычный «питомец» рядом с кроватью мальчика. Дети очень любили кататься на этой лошади. Этот сюжет снял Влад Листьев в 1987 году и получил за него многочисленные награды и даже выиграл гран-при на французском фестивале. К сожалению, Петр Малышев погиб в 1994 году в Боснии добровольцем, но тот сюжет о мальчике с большим сердцем навсегда останется в памяти зрителей.

Позже из «Взгляда» выросли передачи «МузОбоз», «ПолитБюро» и «Час пик». Последнюю как раз вел Листьев. При жизни ведущий также создал компанию «ВиД», которая до сих пор занимается созданием многих известных проектов на телевидении.

К слову, в те годы отмечали схожесть ведущего с известным американским интервьюером Ларри Кингом. Во многом общие черты отслеживались в стиле одежды Листьева. В частности, он позаимствовал у коллеги подтяжки.

«Поле чудес»

Николай Малышев/ТАСС

Именно Листьев был одним из создателей культовой программы «Поле чудес». Формат передачи был позаимствован у французских коллег, но Листьев решил сознать нечто уникальное, а не просто адаптировать шоу под наши реалии.

Так, ведущий сам строил всеми известный «барабан» и ездил на АвтоВАЗ договариваться о машинах для победителей. Он лично вел первые выпуски передачи, а потом его на этом посту сменил Леонид Якубович.

К этому времени Владислав Листьев уже считался легендой российского телевидения.

Смерть

Вечером 1 марта 1995 года Листьев зашел в подъезд своего дома на Новокузнецкой улице в Москве, но до квартиры так и не дошел. Он был убит в подъезде между первым и вторым этажами.

Ему выстрелили сначала в левое предплечье, а потом в голову. Журналист умер на месте, не дождавшись приезда врачей. Предположительно, в него стреляли двое.

Важно отметить, что убийцы не тронули личные вещи Листьева: ни тысячу долларов в кошельке, ни дорогой мобильный телефон. По этой причине следствие сразу выдвинуло версию о том, что это было заказное убийство.

Также инцидент связали с назначением Листьева на пост генерального директора нового телеканала ОРТ в конце января 1995 года.

Смерть ведущего объединила все отечественные телеканалы: в день траура транслировалась заставка с информацией «Владислав Листьев убит». Более того, в эфир по этому поводу вышел и первый президент России Борис Ельцин.

Смерть Листьева повергла в шок зрителей и его коллег по всему миру. Журналист был похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

Следствие

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Де-юре это дело не раскрыто до сих пор, однако уже около дюжины человек «признались» в совершении преступления.

В 2024 году бывший генпрокурор России Юрий Скуратов рассказал в интервью ТАСС, что следствие допустило ошибки в расследовании убийства ведущего. При этом, по его мнению, не все еще потеряно, и дело еще можно раскрыть.

«Я убежден… Там есть еще шансы», — сказал генпрокурор.

В том числе Скуратов говорил о недобросовестности работников оперативных служб, из-за чего информация о расследовании утекала на сторону. Экс-генпрокурор даже «видел, какие документы утекали».

Скуратов подчеркнул, что это дело до сих пор остается для него больной темой и являлось предметом «необоснованной, незаслуженной критики».

Он также намекнул на большие связи заказчика убийства журналиста, из-за чего следствие «застопорилось».

«Я до сих пор не говорю его имя, потому что есть презумпция невиновности», — сказал Скуратов.

Что говорят коллеги про Листьева?

Михаил Метцель/ТАСС

Коллеги по цеху с огромным уважением относятся к Листьеву и к его труду. Многие из них не раз отмечали упорство журналиста.

В свое время Леонид Якубович на протяжении полугода отказывался становиться во главе «Поле чудес» из-за отсутствия опыта ведущего на ТВ, но Листьев был непреклонен. Это звучит даже удивительно спустя годы, ведь теперь эту передачу невозможно представить без Якубовича и его усов.

«Я вообще не понимаю, как можно человека взять с улицы и запихать в эфир. Орал, визжал, потный весь, мокрый, зажался весь и ушел. Уговаривали меня полгода и уговорили на свою голову. Звонили каждый день. Мы дружили же все», — рассказал о своем знакомстве с «Поле чудес» Якубович в интервью Борису Корчевникову.

Телеведущий Валдис Пельш также вспоминал о том, как Листьев доверил ему вести передачу «Угадай мелодию» и разглядел в юном журналисте харизму и талант, несмотря на его не очень удачный опыт.

«Когда мы обсуждали программу «Угадай мелодию», за моими плечами уже был опыт — три или четыре программы, которые вскоре закрывались после выхода на разных каналах. Я заметил, мол, Влад, тебя не пугает, что у меня значительный опыт по закрытию передач, а он ответил, «а у меня большой опыт по открытию передач, давай посмотрим, чей опыт сработает», — поделился Пельш в своей речи в документальном фильме о Листьеве.

Он подчеркнул, что Листьев создал множество проектов, которые оказали огромное влияние на этику и эстетику телевидения того времени.

В 2019 году генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что Листьев, несмотря на гениальность, был абсолютно лишен звездности, но при этом умело «совпадал со временем».

По мнению Эрнста, Листьев был так популярен и любим, что легко мог бы стать президентом.

Он также вспомнил, как за два месяца до его убийства они с Листьевым отмечали новогодние праздники. В один момент в разгар веселья Владислав задумался и стал смотреть в окно.

«Клево… Как страшно хочется жить», — сказал он задумчиво.

Есть вероятность, что в тот момент Листьев уже получал угрозы.

Однажды Эрнст заявил в интервью Rolling Stones, что понимает, кто и зачем убил Листьева, но у него нет юридически весомых доказательств, чтобы кого-то обвинять публично.

«Я знаю, кто убил Влада. У меня нет доказательств этого. И на данный момент их невозможно найти. Людей, которые исполняли, — я не знаю. Я знаю, кто сделал… Да, этот человек жив», — сказал медиаменеджер.