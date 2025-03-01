В Брянской области в результате атаки ВСУ ранен мирный житель

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Пострадавшему оказана медицинская помощь.

В результате атаки ВСУ в Брянской области один из местных жителей получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинские террористы совершили минометный обстрел села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе… Пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области.

На месте происшествия работают экстренные службы и оперативные группы. Ситуация находится под контролем властей региона.

В то же время силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских дрона над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, то средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью уничтожили 48 украинских беспилотников над восемью регионами нашей страны. Отмечается, что 21 дрон ликвидировали над территорией Тверской области, 11 над Крымом, пять — Брянской, по три над Белгородской и Ростовской, а также по два над Смоленской и Липецкой. Помимо этого, один БПЛА перехватили над Курской областью.