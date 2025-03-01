Турция пообещала принять меры после атаки ВСУ на «Турецкий поток»

Фидан: Турция примет меры после атаки ВСУ на «Турецкий поток»

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась нападению трех БПЛА самолетного типа в ночь на 28 февраля.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал министру иностранных дел Турции Хакану Фидану об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру «Турецкого потока» в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Согласно публикации, Фидан заверил российского министра, что Турция примет все необходимые меры на фоне случившейся атаки.

Прежде в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать беспилотниками станцию подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Краснодарском крае.

Уточнялось, что атака произошла в ночь на 28 февраля на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и преследовала цель прекратить поставки газа в европейские страны.

Для нападения на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор противник использовал три беспилотника самолетного типа.

Меж тем, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 февраля заявил, что Украина обязалась не наносить удары по инфраструктуре «Турецкого потока» в рамках гарантий по энергобезопасности, полученных Венгрией от Еврокомиссии. Произошедшая атака в очередной раз доказывает неспособность киевского режима и лично его главы Зеленского выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над регионами России сбили 48 украинских беспилотников за ночь.