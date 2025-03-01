«Безумно почитает»: сын Михаила Круга мечтает записать дуэт с SHAMAN
Сын Михаила Круга Александр мечтает записать дуэт с SHAMAN
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Ярослав Дронов является одним из преданных поклонников легенды отечественного шансона.
Сын легенды отечественного шансона Михаила Круга Александр желает познакомиться с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN) и записать совместную песню. Об этом он заявил в интервью блогеру Сергею Брейну.
«Он безумно почитает творчество нашей семьи, он в Тверь приехал на могилу Михаила Круга, преклонился. Поэтому я бы очень хотел с ним познакомиться, на самом деле. Очень хотел бы с ним и песню совместную, и познакомиться», — отметил Александр.
Ярослав Дронов — один из преданных поклонников творчества Михаила Круга. Полтора года назад исполнитель отправился в Тверь в рамках гастролей и почтил память звезды русского шансона, возложив на его могилу цветы.
К слову, карьера SHAMAN начиналась несколько лет назад именно с исполнения песен Михаила Круга в ресторанах Новомосковска.
Александр Круг пошел по стопам отца и посвятил свою жизнь творчеству. В прошлом году он принимал участие в шоу талантов, однако выбыл после девятого концерта. Кроме того, он иногда выступает с мамой Ириной Круг и занимается развитием собственного продюсерского центра.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мизулина приготовила ужин для SHAMAN.