Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На избирательные участки пришли 43% избирателей.

Второй тур президентских выборов в Абхазии признали состоявшимся. Об этом сообщил председатель Центризбиркома (ЦИК) республики Дмитрий Маршан.

Уточняется, что, по данным на 15:00, проголосовали уже 43% избирателей — 62 842 человека.

По словам Маршана, за ходом выборов в республике следят около 120 международных наблюдателей из России, стран Европы и Латинской Америки.

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. В республике открыты 152 избирательных участка.

Трое претендентов из пяти выбыли из предвыборной гонки после первого тура голосования. После оглашения результатов первого тура отчетливо стала видна позиция жителей республики, которые уже сделали свой выбор: лидером голосования тогда стал Бадра Гунба, набравший 46% голосов.

За президентское кресло во время повторного голосования борются два кандидата: Бадра Гунба, который до этого исполнял обязанности президента, и Адгур Ардзинба, которого называют лидером оппозиции. Право выбрать дальнейшую судьбу своей страны есть у 134 тысяч человек как на родине, так и за ее пределами.

Избирательные участки закроются в субботу, 1 марта, в 20:00. Два участка снова открыты в Черкесске и Москве. Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжают в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы министерств просвещения России и Абхазии Сергей Кравцов и Инал Габлия подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами.