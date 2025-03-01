В кинопарке «Москино» прошла первая церемония бракосочетания

Фото: mos.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Свадьба состоялась в декорациях палат князя Боголюбского.

1 марта в кинопарке «Москино» состоялась первая официальная свадебная церемония, ставшая началом новой традиции. Светлана Уханева, глава Управления записи актов гражданского состояния Москвы, поделилась, что выбор места для такого важного события был не случайным.

«Сегодня, в первый день весны, когда все начинает оживать после зимы, природа обновляется, мы не могли не провести первую церемонию бракосочетания в кинопарке „Москино“, который находится на территории уникального современного кинокластера для натурных съемок фильмов. Она состоялась в декорациях палат князя Андрея Боголюбского на площадке „Соборная площадь“. Здесь проходили съемки исторической драмы о великом князе», — отметила она.

Эти «палаты» — впечатляющая реконструкция русских каменных построек Средневековья, украшенных резьбой, стали фоном для важного события. Молодожены, которые сами работают в медиасфере, сказали «да» друг другу среди исторических декораций, превращая этот момент в настоящее кино. Гости не только стали свидетелями торжества, но и участниками сюжета, где главными героями были жених и невеста.

После церемонии все желающие могли сделать фото в атмосферных локациях кинопарка.

Интересно, что «Палаты князя Андрея Боголюбского» были построены специально для съемок сериала «Князь Андрей», который выйдет в этом году. Кирилл Косенко, директор «Москино», рассказал, что это не только место для кинопроектов, но и для мероприятий — таких как свадьбы. Он выразил надежду, что сегодняшнее событие станет началом новой традиции, ведь любовь — как кино. Это магия, которая оставляет след в памяти на всю жизнь.

Невеста, тронутая таким уникальным подходом, поблагодарила руководство кинопарка и московских загсов за помощь в организации столь необычной свадьбы.

«Это настоящая свадьба, но как в кино», — сказала она, поделившись своими эмоциями от торжества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме предложили ввести выплаты к официальным юбилеям свадеб.