В Санкт-Петербурге нашли чемоданы с частями человеческого тела

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Фрагменты отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В Санкт-Петербурге в Невском районе нашли два чемодана с частями тела. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В одном из чемоданов была клетчатая сумка, в которой и находились завернутые в пакеты фрагменты.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в одном из жилых домов Ленинградской области были найдены мумии мужчины и женщины. Как сообщает источник, в квартире прорвало трубу, и соседи попытались связаться с жильцами, но дверь оставалась закрытой. Тогда они вызвали специалистов, которые вскрыли дверь. Внутри обнаружили тела 54-летнего мужчины и 72-летней женщины.

Трупы отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Также, как сообщал 5-tv.ru, в начале февраля этого года произошла ужасная трагедия: 32-летняя певица, которая всего через несколько дней собиралась выйти замуж, решила принять вечернюю ванну. Однако, включив воду, она не ожидала, что из крана потечет кипяток. От боли или шока девушка потеряла сознание и упала прямо в горячую воду, буквально сварившись в ней.