Женщина насмерть подавилась блинами во время конкурса в Красноярским крае

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Празднование Масленицы обернулось трагедией.

В Красноярском крае женщина насмерть подавилась блинами на конкурсе в честь Масленицы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По информации источника, она посетила праздник в состоянии алкогольного опьянения. Во время мероприятия проводилось соревнование по поеданию традиционного угощения, которое она решила пройти.

«Она блины эти не жевала, а пальцами прям в себя запихивала целиком. И в какой-то момент начала задыхаться», — сказал источник.

Дежурящие медики пытались извлечь куски еды, но их было слишком много. К сожалению, женщину не удалось спасти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что молодая певица Виктория Лерман заживо сварилась в собственной ванной. Исполнительница, у которой через пару дней должны была произойти свадьба, решила принять дома вечернюю ванну. Однако стоило включить воду, как из крана хлынула струя кипятка. Предположительно, девушка потеряла сознание и упала прямо в горячую воду. Ее тело спустя время обнаружил жених. Труп был настолько обезображен, что хоронили погибшую в закрытом гробу.