Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ после «шоу» в Белом доме

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Также администрация президента США в будущем может прекратить любые поставки военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп может запретить делиться с Вооруженными силами Украины (ВСУ) данными разведки после скандала с участием украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает The New York Times.

«После спектакля в Овальном кабинете… президент (Трамп) может решить прекратить даже косвенную поддержку», — говорится в публикации издания.

Под поддержкой здесь имеются в виду другие виды военного финансирования, обучение украинских военных, предоставление разведданных ВСУ, а также размещение колл-центра на базе в ФРГ, который занимается вопросами международной помощи, сообщает NYT со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Согласно данным в газете The Washington Post, администрация президента США в будущем может прекратить любые поставки военной помощи Украине.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Несмотря на деловую направленность, она завершилась скандалом.

Телеканал Fox News рассказывал, что Трамп буквально выставил Зеленского за дверь, так как тот, по его мнению, во время разговора проявил к нему неуважение. Также не состоялось намеченное подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом.

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский президент покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский разъяснил свое поведение после перепалки с Трампом. Извиняться перед американским лидером он не намерен.