Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Она отметила стабильность страны, вопреки ожиданиям Запада.

Россия победила в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в разговоре с ТАСС.

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — отметила она.

Вопреки ожиданиям западных стран, Россия оказалась стабильной, подчеркнула Кнайсль. Она отметила, что население страны активно поддерживает правительство и справляется с новой реальностью.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение было принято после того, как власти ЛНР и ДНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обсудил СВО на встрече губернатором Иркутской области.