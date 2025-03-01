«Белград — прекрасное место»: Сербия предложила принять переговоры России и США
Вице-премьер Вулин: Белград предлагает принять российско-американские переговоры
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
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В прошлый раз диалог между государствами прошел на территории Стамбула.
Белград готов предложить России и США провести переговоры на своей территории. Об этом рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с агентством РИА Новости.
«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место», — сказал он.
По словам Вулина, Сербия придерживается нейтралитета в плане российско-украинского конфликта. Помимо этого, у нее уже был опыт проведения крупной международной конференции.
В прошлый раз переговоры между представителями России и США прошли в Стамбуле. Во время этого удалось обсудить проблемы, связанные с работой посольств.
Кроме того, был затронут вопрос о возвращении России шести объектов дипломатической собственности в США, которые незаконно изъяли в период с 2016 по 2018 годы. А также предложено восстановить прямое авиасообщение между двумя государствами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белграде сербские фанаты перед матчем спели «Катюшу» в поддержку России.