Над регионами России сбили 48 украинских беспилотников за ночь

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Больше всего дронов было направлено в Тверскую область.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 48 украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», — передают в ведомстве.

Отмечается, что 21 дрон ликвидировали над территорией Тверской области, 11 над Крымом, пять — Брянской, по три над Белгородской и Ростовской, а также по два над Смоленской и Липецкой. Помимо этого, один БПЛА перехватили над Курской областью.

Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.