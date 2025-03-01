«Бомба в голове»: как обнаружить аневризму сосудов мозга до разрыва

Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder

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Если вовремя не обратиться к врачу, то есть риск умереть до операции или остаться инвалидом.

Обнаружить аневризму сосудов мозга до разрыва можно с помощью основного симптома — резкой и нестерпимой боли, сравнимой с ударом молотка по голове. Об этом рассказал «Доктор Питер» врач-нейрохирург Светозар Песня-Прасолов.

Аневризма головного мозга — это расширение и истончение стенки кровеносного сосуда. При этом заболевании стенка выпячивается, что может впоследствии привести к ее разрыву.

«Около 30% пациентов погибают до операции. 25% выживших и пролеченных пациентов становятся инвалидами. Поэтому церебральную аневризму называют бомбой или гранатой в голове», — объяснил эксперт.

Обнаружить патологию можно при помощи основного симптома — резкой и нестерпимой боли в голове. Как описывают пациенты, она сравнима с ударом молотка. Помимо этого, у человека может начаться рвота, тошнота судороги и потеря сознания.

Нейрохирург подчеркнул, что аневризма в 60% разрывается у людей в возрасте от 30 до 50 лет. Провоцирует разрывы перепады артериального давления.

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