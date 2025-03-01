«Трескучие морозы»: холода окутают большую часть России в начале марта

Синоптик Вильфанд: трескучие морозы будут на большей части России в начале марта

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Какому региону стоит утепляться больше всех?

В начале первого весеннего месяца россиян ожидают сильные морозы. Об этом сообщил ТАСС метеоролог и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холодная погода охватит регионы Урала, Сибири, Дальнего Востока и юг европейской части страны.

Согласно прогнозам, в Краснодарском крае в первые дни марта температура опустится до минус 10–11 градусов, что на 5–8 градусов ниже нормы.

В Волгоградской и Ростовской областях столбик термометра будет колебаться от минус 17 до минус 21 градуса, а в Калмыкии ожидаются морозы до минус 16 градусов.

На Урале в Ямало-Ненецком автономном округе температура может достигать минус 31–38 градусов, а на севере, включая Таймыр и Эвенкию, морозы будут на 10–17 градусов ниже нормы, с температурами от минус 35 до минус 55 градусов.

Дальний Восток не останется в стороне: на Чукотке температура опустится до минус 38–40 градусов, а в Якутии ожидаются морозы до минус 48 градусов. В Хабаровском крае на начало марта будет около минус 32–37, что на 7–11 градусов ниже ежегодной нормы. В Еврейской автономной области и Приморском крае морозы могут дойти до 26–27 градусов.

В южных районах округа Забайкалья и Бурятии температура также будет ниже нормы, достигая минус 35–40 градусов.

Синоптик отметил, что на большей части территории России ожидаются «трескучие морозы», что может повлиять на повседневную жизнь и работу граждан.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Вильфанд объяснил, почему в марте не стоит ждать потепления.