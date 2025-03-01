В Новошахтинске отразили атаку беспилотников ВСУ

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Губернатор Ростовской области рассказал о произошедшем.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Новошахтинске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников ВСУ нет.

Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломки украинского беспилотника попали в окно одной из квартир жилого дома Удомле Тверской области.