Трамп: Украине не понравится продолжать конфликт с Россией без США

Фото: www.globallookpress.com/Vannicelli/Grillotti

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Американский лидер, можно сказать, поставил Зеленскому ультиматум — или слушайся меня, или принимай неизбежное поражение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не видать победы в конфликте с Россией, если она откажется от сотрудничества с Вашингтоном. Он посоветовал киевскому режиму задуматься о прекращении боевых действий прямо сейчас, потому что без поддержки они продержатся недолго.

Накануне Трамп и Зеленский встретились в Овальном кабинете Белого дома в присутствии вице-президента США Джея Ди Вэнса и пары десятков журналистов, которые сняли и опубликовали переговоры. Напряженная беседа переросла в перепалку на повышенных тонах. Американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении, напомнил об уже оказанной помощи и незавидных перспективах.

Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом не состоялось. Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

«Либо мы это закончим, либо дадим ему (Зеленскому — Прим. ред.) сражаться дальше. И если продолжит, ему это не понравится, потому что без нас он не победит», — сказал Трамп представителям прессы.

Дональд Трамп уверен, что урегулирования конфликта и прекращения огня можно добиться немедленно, если Украина согласится на переговоры. Он призвал киевский режим подписать соглашение. И добавил, что сам рассчитывает на быстрое и правильное решение вопроса. Прежде президент США также заявлял, что Зеленский, по его мнению, «перегнул палку» на встрече в Белом доме, после чего уже не выглядит, как человек, стремящийся к миру. В отличие от главы РФ Владимира Путина, который готов завершить конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп не хочет говорить с Владимиром Зеленским после скандала в Овальном кабинете.