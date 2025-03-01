«Было не очень»: Зеленский разъяснил свое поведение после перепалки с Трампом

Зеленский разъяснил свое поведение после перепалки с Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Извиняться перед американским лидером он не намерен.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. В ходе интервью телеканалу Fox News он заявил, что не считает свое поведение на прошедшей встрече плохим.

Конфликт с лидером Соединенных Штатов в Овальном кабинете он тоже решил прокомментировать.

«Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — объяснил Зеленский.

Также он сказал, что не планирует приносить извинения Трампу, так как, по его мнению, не сделал ничего плохого. По словам украинского лидера, он с уважением относится к Дональду Трампу и к американскому народу, а также благодарен за оказанную поддержку.

Зеленский полагает, что Украине будет сложнее справляться без помощи от США в дальнейшем в конфликте с РФ.

«Для нас будет трудно без американской поддержки, но мы не можем проиграть», — сказал он.

В довершении украинский лидер поразмышлял о текущем состоянии взаимоотношений США и Украины.

«Где же наша дружба между Украиной и США? Вот такие ощущения», — сказал он.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Несмотря на деловую направленность, она завершилась скандалом.

Телеканал Fox News передавал, что Трамп буквально выставил Зеленского из Овального кабинета, так как тот, по его мнению, во время разговора проявил к нему неуважение. Также не состоялось намеченное подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп не хочет говорить с Зеленским после скандала в Белом доме.