США рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Christian Silve

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Трамп прежде выразил недовольство отношением Зеленского к Вашингтону.

Администрация США рассматривает возможность прекращения поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

«Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения передачи всех подготовленных к отправке военных грузов на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой сценарий Вашингтон начал рассматривать после словесной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Если такое решение будет принято, то оно затронет поставки на миллиарды долларов: радаров, военной техники, боеприпасов, ракет, которые ожидают отправки на Украину», — уточняется в материале.

Прежде стало известно, что Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Словесная перепалка между Трампом и Зеленским произошла в ходе встречи в Белом доме 28 февраля. Американский лидер обвинил президента Украины в неуважительном отношении к США, а также указал, что тот «играет с третьей мировой войной» и с жизнями миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на итоги встречи Зеленского и Трампа.