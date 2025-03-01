Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Неприятель продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления беспилотниками, бронетехнику и живую силу ВСУ в ДНР. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как сообщили в Минобороны, противник оборудовал его в разрушенном здании. Наши бойцы артиллерийским ударом также уничтожили точку запуска беспилотников, бронетехнику и скопление живой силы противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.