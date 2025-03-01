«Избиение в прямом эфире»: политолог о перепалке Трампа и Зеленского в Белом доме

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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По итогам встречи американский президент заявил, что его украинский коллега не готов к миру, а также обвинил в неуважении к США.

«Избиение» Владимира Зеленского в прямом эфире — так назвал встречу украинского лидера и президента США Дональда Трампа, переросшую в весьма недружелюбную перепалку, политолог Алексей Мартынов. Эксперт, впрочем, не был удивлен, по его мнению, по-другому вести переговоры с Украиной невозможно. Жестким диалогом отметил он, «хозяева» четко указали Зеленскому на «его место».

Журналисты Белого дома опубликовали видеозапись переговоров двух президентов в Овальном кабинете, в которых явно что-то пошло не так. Трамп обвинил коллегу в неуважении к Штатам и неблагодарности. В диалоге участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, вскоре стороны перешли на повышенный тон, когда Зеленский «взорвался» и подчеркнул, что уже много раз говорил спасибо. Тут подключился Трамп, и его тираду не смогли заглушить никакие вялые попытки коллеги пререкаться.

«Это были не переговоры. Это было, так сказать, „избиение украинского бомжа“ в прямом эфире всех ведущих телеканалов мира. Очевидно, по-другому невозможно с этими людьми разговаривать ни о чем. То есть это публичный позор, вопиющее неуважение ко всему происходящему. Ну и, соответственно, четко указано хозяевами на их место», — прокомментировал ситуацию Мартынов.

Как отметил политолог, касающееся украинских недр соглашение по урегулированию конфликта, которое было подготовлено американской стороной, было шансом для Зеленского. Его можно счесть своеобразным, однако для Киева это шанс. Но ожидания не оправдались, и теперь он планирует поездку в Лондон, так как европейские страны, в частности Польша, пока во всеуслышание от него не отказались.

«Трамп его выгнал из Белого дома. Я, честно говоря, не припомню ни одного такого случая, когда вот при подобном формате хозяин Белого дома выгоняет своего визитера», — порассуждал эксперт.

Очевидно, добавил политолог, Зеленский и его немногочисленные сторонники после перепалки с Трампом попытаются переиграть ситуацию.

Впрочем, в Штатах Зеленский услышал то, что в мире известно с самого начала конфликта. Без поддержки американцев дела у Украины плохи. По мнению Трампа, без этой помощи Киев протянул бы всего пару недель. Также глава Белого дома напомнил ему, что Незалежная сейчас находится «не в очень хорошем положении», потому что сама себя туда загнала.

Ранее 5-tv.ru подвел итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме.