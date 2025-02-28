Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США

Фото, видео: JIM LO SCALZO / POOL/ТАСС; 5-tv.ru

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Американский лидер заявил, что глава киевского режима играет с жизнями миллионов людей.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обвинил его в неуважении к США. Видео переговоров опубликовали журналисты Белого дома.

По кадрам видно, что в ходе общения, в котором, помимо лидеров стран, присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, стороны перешли на повышенный тон. Заместитель Трампа заметил, что Зеленский должен быть благодарен за оказанную Украине США помощь. В ответ, лидер Незалежной «взорвался», мол, он благодарил Америку уже не раз.

Трамп счел неуважением критику, которую высказал Зеленский в адрес США в Овальном кабинете.

«То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране», — заявил президент США.

При этом Трамп сказал Зеленскому, что тот играет с жизнями миллионов людей и с Третьей мировой войной.

Кроме того, Трамп заявил Зеленскому, что тот не имеет права диктовать американской стороне, как ей относиться к конфликту на Украине, который Вашингтон пытается решить.

Ожидается, что стороны в ходе переговоров подпишут сделку по совместной разработке полезных ископаемых на Украине. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщил, что договор уже согласован, осталось его только скрепить автографами президентов двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Трампа и Зеленского началась в Белом доме.