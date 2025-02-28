Путин одобрил ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соглашение предусматривает меры, которые страны предпримут в отношении друг друга в случае внешней агрессии.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение, подписанное 6 декабря 2024 года президентом РФ и белорусским лидером Александром Лукашенко, предусматривает меры, которые страны предпримут в отношении друг друга в случае внешней агрессии.

Договор, в частности, предусматривает пункт о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия. По словам российского президента, подписание документа позволит укрепить безопасность обоих государств, а также создаст почву для их дальнейшего устойчивого развития.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках договора о гарантиях безопасности с Белоруссией Россия разместит на территории республики несколько ракетных комплексов «Орешник». По словам президента РФ, это может произойти во второй половине 2025 года.