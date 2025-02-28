Киев должен пойти на компромисс: встреча Трампа и Зеленского проходит в Белом доме

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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США и Украине намерены согласовать сделку по совместной разработке полезных ископаемых в Незалежной.

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского проходит в Белом доме.

По данным Reuters, Трамп перед началом переговоров заявил, что Зеленский должен будет пойти на компромисс в вопросе урегулирования на Украине.

Также американский лидер выразил надежду на то, что США не придется направлять много оружия на Украину. При этом Трамп заверил, что поставки будут.

Ранее в этот день министра финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News сообщил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по совместной разработке полезных ископаемых.

По словам Бессента, стороны уже обговорили и зафиксировали условия. Все, что осталось — это поставить подписи. Именно с этой целью Зеленский приехал в США.

По словам министра, в договоре прописаны моменты, связанные с добычей и транспортировкой нефти, газа и редкоземельных металлов.

Источники до этого сообщали, что сделка Украины и США подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, куда Киев будет обязан перечислять 50% доходов от природных ресурсов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и британского премьер-министра Кира Стармера.