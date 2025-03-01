Суд арестовал экс-зампредседателя правительства Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Уточняется, что чиновник подозревается по статье о получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, Никитин помогал предпринимателю выигрывать в аукционах за незаконное вознаграждение. Сумма полученных средств превысила 17 миллионов рублей.
В этот же день Следственный комитет РФ сообщил о задержании трех менеджеров компании «Макфа» в Челябинске по делу о попытке получения взятки в размере 16 миллионов рублей.
По данным следствия, подозреваемые намеревались получить незаконное вознаграждение за содействие в подписании спецификаций к договору на поставку пшеницы, но их действия были пресечены правоохранителями.
В числе задержанных — начальник службы закупки зерна и менеджер этой службы, а также директор по закупкам и снабжению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что атоблогера Ахмеда Алиасхабова, более известного как Ахмед Венгалби (WENGALLBI), арестовали на два месяца за попытку дать взятку автоинспектору.