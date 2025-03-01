«Гадкий утенок»: Виктория Боня рассказала, как себя ощущала до популярности
Виктория Боня призналась, что в детстве чувствовала себя гадким утенком
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Блогер прошла непростой путь, чтобы достичь успеха.
Блогер и телеведущая Виктория Боня поделилась подробностями своего прошлого. Она призналась, что не всегда чувствовала себя красивой.
«В детстве я часто чувствовала себя „гадким утенком“. Не потому, что я была слабой или неинтересной, а потому, что чувствовала себя не такой, как все», — рассказала она в личном блоге.
Боня также вспомнила самые трудные периоды в своей жизни, когда в нее никто не верил. Сложные моменты, по признанию знаменитости, наметили ей маршрут к успеху.
«Гадкий утенок не остался утенком. Он стал лебедем — не потому, что изменился, а потому, что нашел свое место, где его красота и сила раскрылись», — так блогер подвела итог процессу становления своей личности.
Боня пожелала всем подписчикам не стараться подстроиться под окружение, а найти свое место в обществе. Поклонники в комментариях с пониманием отнеслись к словам Виктории и поддержали ее в последующих начинаниях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня решила помириться с телеведущей Ксенией Бородиной.