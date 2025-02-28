Из корыстных побуждений: внучка экс-мэра Самары рассказала, как убила дедушку

Фото, видео: Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

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Екатерина Тархова поделилась всеми деталями совершенного преступления.

Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова, которой предъявили обвинения в отравлении и расчленении дедушки и бабушки, признала вину. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ 28 февраля.

«От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления», — сообщили представители пресс-службы в социальных сетях.

Более того, младшая Тархова рассказала о том, что у нее был соучастник — знакомый мужчина, который, по последней информации, уехал из Самарской области некоторое время назад. Именно он расчленял замороженные при помощи азота тела. Вместе они раскидывали фрагменты трупов по мусорным контейнерам города. Мужчину разыскивают.

Екатерина назвала и мотив преступления: хотела получить имущество экс-мэра и его супруги.

На данный момент Тарховой назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд продлил арест Екатерины Тарховой.