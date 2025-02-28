Катя IOWA пришла на день рождения Карины Мурашкиной в костюме зажигалки

Фото, видео: 5-tv.ru

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В разгар вечеринки певица устроила настоящий перформанс.

Певица Катя IOWA стала главным сюрпризом на вечеринке в честь дня рождения телеведущей Карины Мурашкиной, заявившись в костюме… зажигалки! Однако это далеко не единственное, чем удивила в тот вечер всех гостей певица. Эксклюзивными кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru.

«Главное — гореть и зажигать, особенно в такой день!» —прокомментировала певица выбор своего наряда.

Все были в восторге от образа артистки, но это было только начало представления.

В разгар вечеринки Катя IOWA решила устроить необычный диджей-сет, сыграв музыку на фруктах и овощах вместе с именинницей. На удивление, в руках певицы даже обычные яблоки, апельсины и баклажаны превратились в инструменты и звучали не хуже синтезатора.

Конечно, здесь не обошлось без специальных технологий, позволяющих услышать звук там, где его никто не ожидал.

В итоге мероприятие по случаю дня рождения превратилось в пространство для экспериментов в музыке и настоящий перформанс. Артистке удалось всем показать, что при помощи харизмы, таланта и креатива можно сделать любое шоу незабываемым и «зажечь» — во всех смыслах этого слова.

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