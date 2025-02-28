Оказался в ловушке огня: заслуженный строитель РФ чуть не погиб при пожаре

Заслуженный строитель РФ Лев Абрамов чуть не погиб при пожаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В 1981 году под руководством Льва Абрамова возводилась Курская АЭС.

Заслуженный строитель РФ Лев Абрамов чуть не погиб при пожаре в своем доме в Новой Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, возгорание произошло около 16.00 в трехэтажном доме в деревне Марушкино. В особняке вспыхнули комнаты на втором этаже, а на третьем оказался в ловушке хозяин дома — 98-летний Лев Абрамов, который передвигается только на инвалидной коляске.

Пожарным удалось пробиться на третий этаж и вытащить пожилого мужчину на улицу.

«В настоящее время тушение пожара продолжается, его площадь составляет 75 квадратных метров», — уточняется в публикации.

Лев Абрамов является ветераном атомной промышленности, а также почетным гражданином города Курчатова. Абрамов руководил строительством Курской АЭС и возглавлял трест «Курскпросмтрой».

Прежде, 22 февраля, при пожаре в трехкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома в Набережных Челнах погибла пенсионерка. Вспыхнула деревянная мебель и вещи жильцов квартиры. Пожарные смогли эвакуировать 63-летнюю женщину и ее сына возрастом 37 лет. Но вскоре после этого сотрудники скорой помощи констатировали смерть пенсионерки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области волонтер пострадал при пожаре в приюте для животных.