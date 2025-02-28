Автоблогера Венгалби арестовали за попытку дать взятку инспектору ДПС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Бобрышова

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Нарушитель признал свою вину в суде.

Автоблогер Ахмед Алиасхабов, более известный как Ахмед Венгалби (WENGALLBI), арестован на два месяца за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Дорогомиловского районного суда.

В ходе заседания Алиасхабов признал свою вину, блогер пробудет под стражей до 27 апреля 2025 года.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алиасхабова Ахмеда Абдурахмановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, на срок два месяца», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Автомобиль Венгалби был остановлен на Кутузовском проспекте в Москве. Вопреки появившейся ранее информации, адвокат арестованного утверждает: его подзащитный не был за рулем в нетрезвом состоянии.

В прокуратуре отмечали, что блогер пытался дать взятку инспектору ДПС, положив 100 тысяч рублей между подлокотником служебной машины и водительским креслом, однако сотрудник ДПС отказался от денег и пресек противоправные действия нарушителя.

В отношении Алиасхабова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава представительства Вологодской области арестован в Москве.