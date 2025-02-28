Российские виноделы взяли 14 золотых медалей на международном конкурсе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Компании увеличивают темпы производства для внутреннего рынка.

Российские виноделы получили четыре награды наивысшего достоинства double gold и 14 золотых медалей на престижном международном дегустационном конкурсе Terravino в Израиле. Там были представлены больше сотни наших вин.

В том числе и те марки, которые уже распробовал потребитель. Чтобы удовлетворить самых взыскательных любителей — в Крыму постоянно работают над расширением ассортимента, увеличивают площади виноградников и развивают инфраструктуру, в том числе и туристическую. Обо всем новом рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Завод «Массандры» в окружении снежных гор выглядит еще грациознее. Полуостров уже вторую неделю во власти уходящей зимы, и толпы туристов спешат согреться в стенах старейшего предприятия.

Побывать в Ялте и не посетить «Массандру» — преступление.

Винный туризм зимой — самое популярное направление. Эстетика процесса, разнообразие вин привлекают самых искушенных туристов. Некоторые приезжают даже за энотерапией — это когда лечат вином, причем не только приемом напитка внутрь.

Для восстановления сил и душевного равновесия здесь есть все. Это первое отделение коллекционных вин. Здесь на выдержке находятся вина самых разных годов. Например, портвейн белый крымский — урожай 1961 года, ровесник Инкермана.

С этого ракурса Инкерман — не узнать. Напоминает большую стройку. Впервые за все время существования завод марочных вин проводит масштабную реконструкцию.

Эти штольни — будущие подвалы, а вся территория — новый винно-экскурсионный центр, где можно будет узнать все о виноделии, попробовать его на вкус и увидеть масштабы производства.

«Там будет магазин, там будет информационная зона, там будет музей. Это будет цех полностью выдержки премиальных вин, мощностью один миллион бутылок», — отметила генеральный директор ООО «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимчук.

За последние десять лет виноградарство и виноделие в Крыму совершило невероятный рывок. Гиганты рынка модернизируют производства, сажают новую лозу, увеличивают объемы.

Только одна «Массандра» за год выпустила 22 миллиона бутылок вина, и это — абсолютный рекорд.

«За последние 30 лет — да, это абсолютный рекорд для нас. В рамках действительно развития экономики страны, с точки зрения и импортозамещения — это очень важный показатель», — поделился главный винодел АО ПАО «Массандра» Александр Якименко.

При украинских властях такое представить было сложно, все винодельцы кричали, что виноделие погибнет. Но теперь результаты фантастические — российское вино представили и за рубежом, несмотря на санкции. На конкурсе в Израиле были представлены лучшие мировые бренды, но реальность сильно удивила организаторов.

Россия взяла 14 золотых медалей, и теперь со стороны Украины регулярно организовывают попытки устроить негативные вбросы и информационные атаки на крымских виноделов, в том числе и при помощи спецслужб. Но это все бесполезно — российские вина занимают свое место среди лучших мировых брендов.

За последние десять лет их площадь увеличилась почти на 2,5 тысячи гектаров. Вполовину вырос объем сбора винограда, соответственно, и производительность почти в 3,5 раза, чуть меньше шампанского. Виноделие — это один из лидеров двигателя экономики всего региона: новые рабочие места, налоговые поступления и развитие других отраслей.

«Это, конечно же, и рестораны, это, конечно же, и различные экскурсионные туры. Ну и конечно, сейчас очень активно инвестируют все крупные предприятия. Инкерманский завод инвестиций порядка пяти миллиардов рублей. Это беспрецедентные даже для больших промышленных проектов инвестиции», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Заниматься виноделием сегодня модно. Появляются новые, современные предприятия. А малые хозяйства склонны к смелым экспериментам.

Практически все, кто погружается в эту отрасль — остаются в ней на всю жизнь. Александр Жуков посвятил виноградарству 65 лет. Пришел обычным сборщиком и попробовал себя в разных ролях. Сейчас он самый узнаваемый экскурсовод. С гордостью рассказывает об истории и нынешнем расцвете виноградарства.

«Невероятные суммы идут на то, чтобы возрождать. Самое главное, что виноградники возрождаются. новые сорта приобретаются, оборудование имеется, и виноделы могут творить», — рассказал экскурсовод АО ПАО «Массандра» Александр Жуков.

На его экскурсии всегда аншлаг, сейчас за последние десять лет культура потребления вина в России значительно изменилась. Достижения отечественных виноградарей нового времени знают во всем мире.

«Я из Германии. Мне очень понравилось, информация была хорошая, и это была замечательная проба вина», — поделилась туристка из Германии Вильгемина.

Виноделие переживает новую эру возрождения. И для этого у нас есть все — неповторимые природные условия, благодатная почва, уникальный климат, фантастические инвестиции, и самое главное — люди, которые вкладывают свои опыт и душу.