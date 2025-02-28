«Начал понимать»: почему нахрапистость Трампа не работает в отношении РФ

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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Президент США, привыкший «гнуть и ломать» союзников и «вассалов», в диалоге с Москвой куда более гибкий и осторожный.

Нахрапистость и агрессия, с помощью которых президент США Дональд Трамп «прогибает» и «ломает» своих союзников и «вассалов», не работает в отношении России. Вернее, американский лидер сознательно избегает этих приемов, так как понял, что на российское руководство они не подействуют. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Иван Мезюхо.

«Дональд Трамп, как и предполагалось, ведет агрессивную внешнюю политику. В рамках этой своей стратегии он ставит на место союзников и вассалов США. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Трамп, по сути, прогнул главу киевской клики Зеленского по вопросу соглашения о редкоземах, но как я понимаю, в будущем речь все-таки будет идти не только о них, но и в принципе о других природных ископаемых и богатствах Украины, возможно, и о государственной собственности», — отметил эксперт.

По мнению Мезюхо, Трамп будет делать все для того, чтобы выкачать из Украины как можно больше ресурсов. Такую же стратегию американский лидер исповедует и в отношении традиционных союзников США, таких как Канада.

Политолог уверен, что агрессивная антиканадская риторика со стороны Трампа, которая в последнее время несколько поутихла, вскоре будет реанимирована, и торговая война с Канадой обязательно продолжится.

«Именно исходя из своей агрессивной внешней политики, Трамп поставил на место своего критика, премьер-министра Британии Кира Стармера. Перед тем, как Стармер посетил Вашингтон, он был вынужден находиться под словесной атакой со стороны миллиардера и сторонника Трампа Илона Маска. Можно говорить о том, что Стармера приручили, как борзую гончую. В Овальном кабинете он поменял свою риторику, заговорил о мирном соглашении с Украиной. То есть Трамп, проявляя нахрапистость, пытается достигать тех целей, которые он себе поставил», — отметил Мезюхо.

При этом, в отношении России президент США значительно более осторожен, так как начинает понимать, что старые подходы в международной политике в этом случае не сработают.

Эксперт напомнил, что еще в самом начале своего второго президентского срока Трамп заявлял о возможности новых санкций в отношении России, однако сейчас он так явно об этом уже не говорит.

«Потому что, во-первых, прошли уже первые предварительные консультации российской и американской делегаций в Саудовской Аравии и Турции. Во-вторых, у Трампа появились хоть какие-то более-менее реалистические представления о том, как будет развиваться ситуация на земле, непосредственно на поле боя в ходе украинского кризиса», — заключил Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как прошла встреча Дональда Трампа и Кира Стармера.