Отклонений нет: рыба из Черного моря соответствует гигиенической норме

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль показателей окружающей среды в регионе.

Результаты 1,6 тысячи исследований рыбы из Черного моря не выявили нарушений гигиенических нормативов. Об этом проинформировало правительство России в своем Telegram-канале.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды в зоне ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства подчеркнула, что исследование рыбы и рыбной продукции не выявило несоответствий гигиеническим нормативам. Было проведено и три тысячи исследований воды и источников водоснабжения, а также взято более 10,5 тысячи проб воздуха. Все показатели находятся в пределах нормы и отклонений эксперты не нашли.

Сообщили также, что работы по демонтажу кармы танкера «Волгонефть-239» все еще ведутся. Осталось разобрать менее 30%. Более 520 тонн металла отправили на переработку. Все работы планируется завершить до конца марта.

Параллельно идет процесс сбора разлитого мазута со дна моря. Для этого применяются высокопроизводительные пожарные мотопомпы. Эти устройства способны эффективно втягивать вязкий мазут вместе с песком. Сейчас уже собрано 77,4 тысячи килограммов мазута.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-212» на 30 тысяч рублей.