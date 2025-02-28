Ефремову не выкинуть это из жизни: сожительница погибшего в ДТП о возможном УДО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Заседание по вопросу об условно-досрочном освобождении артиста пройдет 24 марта.

Сожительница Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, высказалась об его условно-досрочном освобождении (УДО). Эту ситуацию она прокомментировала в беседе с изданием МК.RU.

Ирина Стерхова прожила с погибшим последние 20 лет его жизни. Однако, когда она ходатайствовала о том, чтобы ее признали потерпевшей в данной ситуации, то суд отказал. Хотя, по словам женщины, она тоже лишилась любимого человека и кормильца.

Сожительница погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Из-за трагедии Стерхова долго не могла нормально жить. Не получалось и побороть депрессию, только недавно Ирина немного оправилась. Поэтому об Ефремове старается не думать, даже больше не смотрит фильмы с его участием.

«Не хочу о нем думать. Но я не кровожадная. От того, что он совершил преступление, ему все равно никуда не деться, из жизни не выкинешь эпизод. Из неважно, где Ефремов будет переживать это — дома или в колонии Белгородской области», — объяснила она.

Причем, вдова покойного не дала ни одного интервью за все время. Об Ефремове она и слушать не хочет, сразу бросает трубку, если в разговоре прозвучало его имя.

На днях Ефремов подал ходатайство об УДО. Заседание суда по этому вопросу пройдет 24 марта. За решеткой актер находится уже около четырех лет. В июне 2020 года актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы. Однако в 2024 году стало известно, что сторона защиты готовит документы для подачи на УДО из колонии по состоянию здоровья. Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в УФСИН прокомментировали сообщения о сорванном УДО Ефремова из-за телефона.