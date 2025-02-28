ВСУ бросали оружие: новые кадры освобождения села Погребки бойцами России

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В населенный пункт ВС РФ вошли с трех сторон.

Военнослужащие девятого мотострелкового полка рассказали, как они отбили у ВСУ село Погребки в Курской области. Одна из групп зашла в населенный пункт по замерзшему озеру. Еще двум пришлось идти по полям на виду у боевиков. Это был самый сложный этап.

«Когда заняли первые позиции, первые доты, раздолбали их пулеметные точки, намного легче двигаться стало. Трассу им перекрыли, подвоза никакого нету. Технику они не могут перебросить, личный состав тоже. Те, которые здесь остались, мы их конечно добьем, мы не будем с ними церемониться», — поделился командир роты с позывным «Калмык».

Продвигаться нашим штурмовикам помогали операторы беспилотников. Они сопровождали буквально каждый шаг и подсказывали, где прячутся националисты. Подвалы, ангары, целые сети подземных траншей — все вражеские позиции были в итоге зачищены. При отступлении боевики бросили много техники. В освобожденном населенном пункте сейчас поднят российский флаг.

В боях за Курскую область активно участвуют росгвардейцы. Во время воздушной разведки они обнаружили в лесопосадке тщательно замаскированный танк ВСУ. Квадрокоптеры-камикадзе разбили противодроновую защиту, после чего ликвидировали боевую машину.